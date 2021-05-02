Premier Lig ve Serie A’da şampiyon bugün belli olabilir

02 Mayıs 2021 Pazar, 10:52

Avrupa’nın beş büyük liginden ikisinde bugün oynanacak karşılaşmalarda alınacak sonuçlara göre bitime 4 hafta kala şampiyonlar belli olabilir. Premier Lig’de 80 puanla lider olan Manchester City, Liverpool’un Manchester United’ı yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

BERABERLİK YETMİYOR

Ligde bu sezon oynanan ilk Manchester derbisi golsüz eşitlikle sonuçlanmış, ikinci maçta Manchester United, City deplasmanında 2-0’lık sonuçla rakibinin galibiyet serisine son vermişti. Lider City’nin 13 puan arkasında olan United, şampiyonluk şansını devam ettirmek için bugün kazanmak ya da en kötü ihtimalle sahadan beraberlikle ayrılmak zorunda. Beraberlik halinde 35. haftaya 12 puanla lider girecek City, Chelsea ile berabere kalsa dahi şampiyonluğunu ilan edecek.

INTER ŞAMPİYON OLABİLİR

Serie A’nın 34. haftasında dün Crotone’yi 2-0 mağlup eden Inter, puanını 82’ye yükseltti. Inter’in 13 puan gerisinde olan Milan’ın şampiyonluk şansı bulunmazken, maç eksiği olan Atalanta bugün puan kaybederse Inter, Jose Mourinho döneminden sonra ilk şampiyonluğunu ilan edecek.