Premier Lig’de futbolculara “kafa vuruşu” sınırı getirildi

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 14:06

İngiltere Futbol Federasyonu (FA), Premier Lig, İngiliz Futbol Ligi (EFL), Profesyonel Futbolcular Derneği (PFA) ve Lig Yöneticileri Derneği’nin yaptığı ortak açıklamada, futbolcu sağlıyla ilgili alınan kararlara ilişkin bilgi verildi.

İngiliz futbolcuların futbolu bıraktıktan sonra demansa yakalanmaları ve beyinlerinde ciddi hasarlar meydana gelmesinin ardından geçtiğimiz yıl dört kurum çalışma başlatmıştı.

Premier Lig’de ve İngiltere 2. ligi olan Championship’te futbolculara kafa vuruşu sınırı getirildiği belirtildi.

“OYUNCULARIN SAĞLIĞINI KORUMAK İSTİYORUZ”

Açıklamada 35 metreden atılan uzun toplarda, köşe vuruşlarında veya ortalarda her futbolcunun haftalık olarak 10 vuruş hakkı olacağı belirtildi. Ayrıca takımların duran top çalışmalarını da haftada sadece bir kez yapabileceği ifade edilerek şu cümleler kullanıldı, "Bu öneri, oyuncuların sağlığını ve refahını korumak için yapıldı. Futbolda kafa vuruşunun etkisi hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilmek için araştırma yapıldıkça düzenli olarak bu öneriyi gözden geçireceğiz."

“EN KAPSAMLI ÇALIŞMALARA SAHİBİZ”

İngiltere Futbol Federasyonu CEO’su Mark Bullingham ise şunları söyledi: "Genç futbolcular için dünyadaki en kapsamlı yönergelere zaten sahibiz ve artık futbolun tüm kademelerine bu yönergeleri sunuyoruz. Bu önlemler, antrenörler ve sağlık görevlileriyle yapılan çalışmaların ardından geliştirildi. Futboldaki herhangi bir riski anlamak için daha fazla tıbbi araştırma yapmaya kararlıyız.”

LIVERPOOL VE MANCHESTER CITY TESTLERE KATILMIŞTI

Yapılan iki aşamalı testlerin ilkinde Liverpool ve Manchester City’nin 23 yaş ve 18 yaş takımlarıyla birlikte kadın takımları yer almıştı. Maçlarda kafa vuruşlarını kısıtlamanın bir yolu olmayacağından kulüplere antrenmanlarda uymaları gereken belirli bir program verilmesinin hedeflendiği daha önce ifade edilmiş ve takımlara maç esnasındaki kafa vuruşu sayısının ve yoğunluğunun hazırlandığı bir raporun sunulacağı belirtilmişti.