Leicester City’nin muhtemel kadrosunda Rachid Ghezzal yer almadı

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 09:44

Premier Lig’de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Leicester City’de takımın 25 kişilik lig kadrosunda Rachid Ghezzal’ın yer almayacağı belirtildi.

İngiltere’de yayın yapan Leicester Mercury’de yer alan haberde, yeni sezon kadrosuna ilişkin bilgilere yer verilirken Cezayirli oyuncu 25 kişilik muhtemel kadroya alınmadı.

MAÇA 11’DE BAŞLAMIŞTI

Leicester City’nin Burton Albion ile oynadığı ilk hazırlık maçına Rachid Ghezzal ilk 11’de başlamıştı. Haberde, Ghezzal’ın takımdan kesin olarak ayrılacağı belirtilirken Beşiktaş ya da Galatasaray’ın Cezayirli oyuncuyu kadrosuna katacağı ifade edildi.

"GHEZZAL'I REDDETMEDİM"

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda bugün PSV Eindhoven ile karşılaşacak Gaatasaray’da teknik direktör Fatih Terim dün yaptığı açıklamada Ghezzal ile ilgili şunları söylemişti, “"Bizim amacımız Galatasaray'ın geleceğini inşa etmek. Ciddi bir jenerasyon bırakmak istiyorum. Rachid Ghezzal'ı reddetmedim, aksine çok istedim.

Ben ve başkan da. Bana sormadan bu tip şeylere inanmayın. Bu manipülasyonu yapıyorlar. Sonunda böyle söyleyince, doğrusu meydana çıkıyor."