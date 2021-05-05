Premier Lig’den seyircilere dönüş izni

05 Mayıs 2021 Çarşamba, 14:43

Ligin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada taraftarların tribünlere dönüşüne ilişkin bilgilendirme paylaşıldı. Son dört haftasına girilen ligde taraftarların sınırlı olarak 37. ve 38. haftalarda oynanacak maçlara alınabileceği ifade edildi.

Kararın ülkedeki koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından alındığı belirtilirken stadyumlara alınacak seyirci sayısı açıklanmadı.

DEPLASMAN SEYİRİCİSİNE İZİN ÇIKMADI

Premier Lig’den yapılan açıklamada, ev sahibi takım taraftarlarına geri dönüş izni verilirken deplasman takımının seyircilerine izin verilmediği ifade edildi. Ev sahibi taraftar sayısının artırılmak istendiği için bu kararın alındığı kaydedildi.