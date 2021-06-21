Prens Charles'ın 'monarşi planı' belli oldu: Archie asla prens olamayacak
Prens Charles'ın, annesi Kraliçe Elizabeth'ten sonra kral olarak tahta geçtiğinde uygulayacağı monarşi planı belli oldu. Prens Harry ve Meghan Markle’ın oğlu Archie, asla prens olamayacak.
Prens Harry ve Meghan Markle’ın oğlu Archie, büyükbabası Prens Charles’ın gelecek monarşi planına göre asla prens olamayacak.
Annesi Kraliçe Elizabeth’in ardından kral olarak tahta geçecek olan Prens Charles, sayısı şişirilmiş bir monarşi topluluğu için ödeme yapmak istemediğine inandığı İngiliz halkına karşı önemli kraliyet üyelerinin sayısını sınırlamaya kararlı.
Charles, oğluna, iki yaşındaki Archie'nin bir zamanlar doğuştan hakkı olan ‘prens’ unvanını almasını önlemek için önemli belgeleri değiştireceğini söyledi. Archie, şu anda tahtın yedinci varisi konumunda.
Kaynaklar, “Harry ve Meghan’a, Prens Charles kral olduğunda, Archie’nin hiçbir zaman prens olmayacağı söylendi” diye konuştu. Haberde, Sussex çifti ABD'de yaşamak için kraliyet görevlerini bırakmasına rağmen, haberlerin Prens Harry ve Meghan Markle için pek de iyi olmadığı belirtildi.
NTV'nin Daily Mail'den aktardığı habere göre, Kraliyetin bu bakış açısının, Harry ve Buckingham Sarayı arasındaki ilişkileri daha da kötüleştirdiği bildirildi.
Prens Charles'ın planına göre, yalnızca tahtın varisleri ve yakın aile üyeleri, vergi mükellefleri tarafından finanse edilen unvanlar, gelir ve polis desteği alacak.
Prens Charles ve erkek kardeşi Prens Andrew de Prenses Beatrice ve Prenses Eugenie kardeşlerin gelecekte ne kadar güvenlik alacağı konusunda anlaşmazlığa düştüler.
Meghan ve Harry çiftinin 4 Haziran’da dünyaya gelen kızları Lilibet Diana da şu anda tahtın sekizinci varisi konumunda.
Meghan Markle, ünlü televizyoncu Oprah Winfrey'e verdiği ses getiren röportajda, oğlu Archie'nin ten renginin koyu olacağı endişesi nedeniyle ona doğuştan verilmesi gereken 'prens' unvanının verilmediğini söylemiş, kraliyeti ırkçılıkla suçlamıştı.
Markle, programda yaptığı açıklamada, oğluna hamilelik süreci hakkında, "Ben hamileyken, bebeğimin prens ya da prenses olmasını istemediler. Bebeğime güvenlik tanınmayacağını söylediler. Oğlum doğduğunda ten renginin ne kadar koyu olacağına dair konuşmalar oluyordu ve bundan endişeleniyorlardı" diye konuşmuştu.
İlgili Haberler
- Prenses Diana'nın ölmeden önceki son telefon görüşmesi ortaya çıktı
- Prens Harry: Annem Prenses Diana’nın istediği hayatı yaşıyorum
- Diana: BBC'nin özür dilediği 1995'teki Prenses Diana röportajı neden tartışma yarattı, niçin soruşturuldu, bulgular ne?
- Diana röportajı skandalı: BBC'den üst düzey isim istifa etti
- Harry ve Meghan, kızlarına Lilibet adını verme konusunda 'Kraliçe'ye danışmadı'
Video Haberler
- İstanbul'daki deprem anları kameraya böyle yansıdı
- Didim Belediye Başkanı Atabay'a saldırının görüntüleri
- İstanbul'daki deprem anı kamerada
- Korkunç an kamerada! At arabasının altında kaldı
- Berdan Mardini'nin eski eşine saldırı kamerada
- Markette kız çocuğuna istismar! 8 yıl hapsi istendi
- Kedisini öldüren köpeğin sahibini vurdu
- Belediye meclis üyesi, eski eşini bıçakladı
- İş insanına gasp! 4 külçe altınını çaldılar
- Öksüz kalan yavru sincaplara sahip çıktılar
En Çok Okunan Haberler
- BioNTech ve Sinovac aşıları karşılaştırıldı
- Zaferin büyüklüğü mücadelenin zorluğuyla ölçülürmüş
- Peker'den, Soylu'ya yeni gönderme
- Veyis Ateş'ten ikinci açıklama
- Veyis Ateş'ten ses kaydı açıklaması
- Viyana Büyükelçisi'nden Baran Korkmaz açıklaması
- Üzgünüm ama Sedat Peker haklı çıktı
- İnanamayacağınız isimler Suriye'nin yağmalanmasında
- Aslanov'a pişmanlık dilekçesi baskısı
- Sedat Peker'den 'yeni video' duyurusu