Prenses Diana'nın meşhur röportajına ilişkin yeni iddia

30 Mart 2021 Salı, 11:26

Legge-Bourke hem Prens Harry'nin hem de Prens William'ın dadısıydı. The Sun'ın iddiasına göre Prenses Diana, Legge-Bourke'ün Prens Charles'tan hamile kaldığına inanıyordu.

Independent Türkçe'nin Daily Mail'in haberine dayandardığına göre, gazetecinin Prenses Diana'ya kürtajın "kanıtını" gösterdiği yönündeki iddialar, emekli Yüksek Mahkeme hakimi Lord Dyson'ın 1995'te bomba etkisi yaratan röportaja dair soruşturma yürüttüğü sırada ortaya çıktı. Dyson'ın konuyla ilgili olarak şu ana kadar 17 kişiyi sorguladığı belirtildi.

Öne sürülen iddiaya göre BBC'de yayımlanan röportaj için kanal tarafından görevlendirilen Dyson sıkıntı yaratacak bir rapor hazırladı. Dyson'ın sunduğu raporun içinde Prenses Diana'nın sahte bir belgeyle kandırıldığı bilgisinin bulunduğu öne sürüldü.

Olaya dair bilgi sızdıran kaynaklardan biri şu ifadeleri kullandı:

Gerçekten iyi ilerleme kaydediyor. Harika silahlar kullanıyor ve bunu beklenenden çok daha hızlı yapıyor.

BBC geçen yıl, 1995'te yayımlanan röportaj için Prenses Diana'nın nasıl ikna edildiğine yönelik kendi içinde soruşturma yürütüleceğini açıklamıştı. Kanal o dönem Panorama programında çarpıcı açıklamalarda bulunan Prenses Diana'ya dair "gerçekleri açığa çıkaracağına" söz verdiğini duyurmuştu.

Prenses Diana'nın erkek kardeşi Earl Spencer, ikna için sahte hesap belgelerinin kullanıldığını öne sürmüştü.