Yeşil kalkınma yönergesine rağmen Türkiye’de termik santrala yatırım yapıldı
Çin Ticaret Bakanlığı ile Ekoloji ve Çevre Bakanlığı’nın ortak imzasını taşıyan “Dış Yatırımlarda ve İş birliğinde Yeşil Kalkınma İçin Çalışma Yönergesi” temmuz ayında yayımlandı.
Yayımlanan yönergede “yeşil kalkınma bilincini yükseltmek için büyük çaba sarf edilmesi gerektiğine ve doğal kaynakları son derece verimli bir biçimde kullanması gerektiğine” dikkat çekiliyor. Kurum ve şirketlerin uyması gereken görevleri belirleyen yönerge aynı zamanda bu projelere finansman sağlayan banka ve şirketlere de iletildi.
Uzmanlar, Adana’nın Yumurtalık ilçesinde denizkaplumbağalarının yuvalama alanlarından biri olan Sugözü Kumsalı’nın bulunduğu alanda inşaatı süren Hunutlu Termik Santralı’nın yatırımcısının Çinli olduğuna dikkat çekiyor. Yönergeyi değerlendiren Doğu Akdeniz Çevre Platformu Sözcüsü Dr. Sadun Bölükbaşı, Çin’den, Türkiye’deki yatırımlarında sürdürülebilir bir anlayışla hareket etmesini beklediklerini söyledi. Bölükbaşı, “Çin hükümetinin yayımlamış olduğu yeşil kalkınma yönergesi ile birlikte, şirketin Hunutlu kömürlü termik santralı inşaatını derhal durdurmasını ve projeyi finanse eden 3 Çin bankasının finansmanını geri çekmesini talep ediyoruz” dedi.
ZEHİR SAÇACAK
Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği Kurucu Direktörü Bengisu Özenç de “Biz, kendi iddialı düşük karbon vizyonumuzu çizmediğimiz sürece başka ülkelerin kurallarına tabi olmaya devam edeceğiz. Düşük karbonlu ekonomiye geçiş konusunda vakit kaybetmemeliyiz” diye konuştu. 350.org Türkiye Temsilcisi Efe Baysal ise özetle şöyle konuştu: “Çin, -her ne kadar somut hedefler koymadan- kendi ülkesinde emisyonu azaltacağını taahhüt etse de ülke dışı yatırımlarında bunun yakınından bile geçmiyor. Santral, Çin’den 6 bin kilometre ötede zehir saçacak.”
MALİYETİNİ KARŞILAMAYACAK
WWF - Türkiye ile Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği tarafından hazırlanan santrala ilişkin rapora göre santral ekonomik ömrü olan 30 yıl boyunca maliyetini karşılamayacak. Raporda inşaatı süren santralın deniz kaplumbağalarının uluslararası anlaşmalarla korunan yuvalama alanına yapılacağına da dikkat çekiliyor.
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