Prof. Dr. Korkut Boratav Türkiye ekonomisinin baz etkisi ile yüzde 7 büyüdüğünü söyledi

02 Haziran 2021 Çarşamba, 04:00

İktisatçı Prof. Dr. Korkut Boratav, 2020’nin son çeyreği ile karşılaştırıldığında ekonominin daralma içerisinde olduğuna dikkat çekti. Ücretlerin milli gelir içindeki payının da hızla düştüğüne işaret eden Boratav, “Ücretlerin payı bu kadar büyük bir düşme sağlamışsa tüketim artışı nasıl mümkün oldu” sorusunu da yöneltti.

Yılın ilk çeyreği için açıklanan yüzde 7’lik büyümeyi değerlendiren Prof. Dr. Korkut Boratav, öncelikle bakılması gereken rakamların 2020’nin son çeyreği ile 2021’in ilk çeyreğindeki gerçekleşmeler olduğuna dikkat çekti. “2020’nin son çeyreğinde milli gelir hacim endeksine göre 513 milyar lira. 2021’nin ilk çeyreğine gelindiğinde ise 434 milyar liraya düşüyor” yorumunu yapan Boratav, şunları söyledi:

- 2020’nin ilk çeyreği yani 12 ay öncesi ile karşılaştırıldığında yüzde 7 artış var. Ancak Ekim-Aralık 2020 ile karşılaştırma yapıldığında ise yüzde 15 düşme görülüyor. Hesaplama ile ilgili sistemdeki bozukluklar bir yana ekonominin şu anda gerileme içerisinde olduğunu görüyoruz.

- Yüzde 15’lik bu büyük küçülme ekonominin daralma içinde olduğunu gösteriyor. Bu, ilk 3 ay da Naci Ağbal’ın Merkez Bankası başkanı olduğu dönemdir. Bütün kredi musluklarının kısıldığı, yüksek faizlerin etkilediği, kredi faizlerinin yükseldiği bir dönem.

BAZ ETKİSİ İLE BÜYÜME

Bu yılın ikinci çeyreğinde baz etkisinden kaynaklı önemli bir büyüme görüleceğine işaret eden Boratav, ondan sonrasının belirsiz olduğunu söyledi. Boratav, büyüme verileri değerlendirilirken dikkat çeken bir diğer konunun da ücretlerin milli gelir içerisindeki payı olduğuna işaret etti. Ücretlerin milli gelir içerisindeki payının yüzde 31’den yüzde 29’a indiğini dile getiren Boratav, şunları söyledi:

- Ücretler düşüyor. İşsizlik geniş anlamıyla artıyor. İstihdamdaki durgunluk devam ediyor. Ücretlerin payı bu kadar büyük bir düşme sağlamışsa tüketim artışı nasıl mümkün oldu?

- Toplam ücretlerin milli gelirdeki payının düşmesi, enflasyonun işçi sınıfına, ücretlere daha ağır yansıdığını dikkate alırsak milli gelirdeki artışı besleyen bir kalem değil.