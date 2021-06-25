Prof. Dr. Naci Görür'den Bingöl depremi açıklaması
Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl ve Elazığ'da meydana gelen depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Görür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Karakoçan/Kuşbayırı (Elazığ-Bingöl) yöresinde 5,3 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem DAF’ın Karlıova-Bingöl zonunda ancak Karlıova segmanının batısında Kaynarpınar-Kuşbayırı arasında. Bilindiği gibi, Karlıova segmanında büyük bir deprem bekliyoruz. Sıkıntılı bölge"
İyi akşamlar. Karakoçan/Kuşbayırı (Elazığ-Bingöl) yöresinde 5,3 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem DAF’ın Karlıova-Bingöl zonunda ancak Karlıova segmanının batısında Kaynarpınar-Kuşbayırı arasında. Bilindiği gibi, Karlıova segmanında büyük bir deprem bekliyoruz. Sıkıntılı bölge. pic.twitter.com/ynMWtjdOTE— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) June 25, 2021
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