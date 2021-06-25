Prof. Dr. Naci Görür'den Bingöl depremi açıklaması

25 Haziran 2021 Cuma, 22:19

Görür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Karakoçan/Kuşbayırı (Elazığ-Bingöl) yöresinde 5,3 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem DAF’ın Karlıova-Bingöl zonunda ancak Karlıova segmanının batısında Kaynarpınar-Kuşbayırı arasında. Bilindiği gibi, Karlıova segmanında büyük bir deprem bekliyoruz. Sıkıntılı bölge"