Prof. Dr. Naci Görür'den Bingöl depremi açıklaması

Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl ve Elazığ'da meydana gelen depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
25 Haziran 2021 Cuma, 22:19
Prof. Dr. Naci Görür'den Bingöl depremi açıklaması
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Görür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Karakoçan/Kuşbayırı (Elazığ-Bingöl) yöresinde 5,3 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem DAF’ın Karlıova-Bingöl zonunda ancak Karlıova segmanının batısında Kaynarpınar-Kuşbayırı arasında. Bilindiği gibi, Karlıova segmanında büyük bir deprem bekliyoruz. Sıkıntılı bölge"


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