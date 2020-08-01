Prof. Dr. Naci Görür'den kritik uyarı

01 Ağustos 2020 Cumartesi, 07:28

AFAD verilerine göre Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saat 08:33'te yerin 6.99 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası açıklama yapan Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, "Deprem Malatya Fayı üzerinde oldu, DAF ile ilgili değil. Bu fay da uzun zamandır enerji biriktiriyor" uyarısında bulundu. Görür, yaptığı ikinci paylaşımda ise "2018 J Seismol yayınlarına göre Malatya Fayı 7.4 büyüklüğüne varabilecek deprem üretebilecek kapasitededir" dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür, şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar, bu sabah Malatya, Yeşilpınar/Hekimhan'da olan 3,8'lik küçük deprem Malatya Fayı üzerinde oldu, DAF ile ilgili değil.

Bu fay da uzun zamandır enerji biriktiriyor. Sevgiler."

“7.4 BÜYÜKLÜĞÜNE VARABİLECEK DEPREM ÜRETEBİLECEK KAPASİTEDE”

Ardından ikinci bir paylaşımda daha bulunan Prof. Dr. Görür, şunları kaydetti:

"Arkadaşlar, bazı izleyicilerim Malatya Fayı hakkında bilgi istiyorlar. Bu fay son zamanlarda Munzur Üniversitesi öğretim üyesi Taylan Sancar vd tarafından ayrıntılı olarak çalışılmaktadır.

2018 J Seismol. Yayınlarına göre Malatya Fayı 7.4 büyüklüğüne varabilecek deprem üretebilecek kapasitededir.

Bu hesaplamayı yazarlar bu fayın son 10 bin sene içerisinde üretmiş olduğu 4 deprem verisine dayanarak yapmışlardır."