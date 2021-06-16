Prof. Dr. Ümit Özlale, ekonomideki son gelişmeleri Cumhuriyet'e değerlendirdi

16 Haziran 2021 Çarşamba, 04:00

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Prof. Dr. Ümit Özlale, bu ayın sonunda sorunlu kredilerin ihtiyatlı bir yaklaşımla bile 650 milyar TL’ye ulaşacağını vurgulayarak “Sorunlu krediler nedeniyle bankaların ayırmaları gereken zarar karşılığı da artacak. Bu da banka kârlarını azaltacak ve kredi verme alanlarını daraltacak” ifadesini kullandı.

“Kur ve faizin aynı anda düşmeyeceğini garanti edebilirim” diyen Prof. Dr. Ümit Özlale ile ekonomideki son gelişmeleri konuştuk.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın faiz indirimiyle ilgili son açıklamasından sonra dolar 8.80 TL’yi görmüştü. Olası bir faiz indirimi sonrası piyasada neler bekliyorsunuz?

İlk önce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) bir faiz indirimi beklemediğimi ifade edeyim. Sonra da TCMB’nin politika faizlerini indirmesinin iş dünyası için daha önemli olan orta ve uzun vadeli faizler üzerinde olumsuz etki yapacağını da ilave edeyim. Bu açıdan gerçekleşme ihtimalini düşük gördüğüm faiz indirimi hem faizleri artırır hem de Türk Lirası’na değer kaybettirir.

Bugün Türkiye, gelişmekte olan ülkeler arasında en yüksek faiz oranlarından birine sahipse bunun nedeni yüksek enflasyonun yanı sıra ülke ekonomisinin taşıdığı yapısal risklerdir. Bu risklerin başında da Cumhurbaşkanı’nın ciddiyetten uzak keyfi tutumu ve tabii ki de bu yönetim sistemi geliyor. Cumhurbaşkanı’nın ekonomiyle ilgili konuştuğu televizyon programları sonrasında TL’nin değer kaybına baktık. Son üç senede Cumhurbaşkanı’nın ekonomiyle ilgili her televizyon programından sonra Türk Lirası, dolar karşısında ortalama 25 kuruş değer kaybetmiş. Çok basit bir hesapla şahsının her konuşması Türkiye’nin dış borcunu yaklaşık 112 milyar TL artırmış. Bir başka deyişle Cumhurbaşkanı’nın ekonomi programlarının dış borç maliyeti kişi başı 1350 TL.

TÜİK İTİBARINI KAYBETTİ

- TÜİK mayıs ayı enflasyon verilerinde kurum içi bir çalışmanın sehven yayımlandığını, aylık yüzde 0.89 yerine yüzde 1.44 artış yansıtıldığını duyurmuştu. Resmi veriler halkın gerçeklerini yansıtıyor mu?

Merkez bankaları enflasyon beklentilerini iyi yönettikleri sürece başarılı olurlar. Vatandaş ve iş dünyası uzunca bir süredir enflasyonla ilgili beklentilerini oluştururken TÜİK’in açıklamaları ve istatistiklerini dikkate almıyorlar.

TÜİK’in sehven yaptığı bu hata, açıklanan haliyle bile çok yüksek olan enflasyon kadar tehlikeli. Türkiye’nin en önemli problemlerinden biri, devlet kurumlarının itibarını kaybetmesi. Ekonomide istikrarı sağlamak için ilk yapmamız gereken bu kurumsal erozyonu önleyip herkesin yeniden devlete güven duymasını sağlamak olmalıdır.

BORÇ YÜKÜ YURTTAŞA KALACAK

- Bankacılık sektörünün yakın izlemedeki kredi tutarı ve batık kredi miktarı artıyor. Batık krediler açısından ne tür riskler görüyorsunuz?

Bankacılık sektöründe 2017 yılı sonunda 64 milyar TL olan tahsili gecikmiş alacak (TGA) tutarı 160 milyar TL’ye yükseldi. TGA ve ikinci grup kredilerin toplamı olarak nitelendirdiğimiz sorunlu kredi tutarı ise 2017 sonunda 190 milyar TL iken 565 milyar TL’ye ulaştı. Buraya kadar anlattıklarımız sorunlu krediler açısından maalesef buzdağının görünen kısmı. 2020’de uygulanan ve bankacılık sektörünün altına dinamit yerleştirmekten farksız olan aktif rasyosunun sayesinde bankacılık sektörünün kredi hacminde 920 milyar TL’lik bir genişleme yaşadık. İşte bu kredilerin sorunlu kredilere yansıması devamlı öteleniyor. Peki, bu haziran ayının sonunda sorunlu kredilerin ne olmasını bekliyoruz? İhtiyatlı bir yaklaşımla bile 650 milyar TL’ye ulaşacağız gibi duruyor. Bu da bankacılık sektörünün kredi hacminin yüzde 20’sine denk gelen bir sorunlu kredi tutarı demek.

Sorunlu kredilerin toplam krediler içindeki oranının bu derece yükseldiği bir dönemde bankaların ayırmaları gereken zarar karşılığı da artacak. Yine ihtiyatlı bir yaklaşımla, haziran ayında bankaların mevcut durumdan yaklaşık 30 milyar TL daha karşılık ayırmalarını bekliyoruz. Bu da banka kârlılıklarını önemli ölçüde azaltacak ve kredi verme alanlarını daraltacak bir gelişme.

- Bu durumda bankaları elinde tutanlar ya da kamu, sermaye artırarak kredi genişlemesi için alan sağlar mı?

Bunu mevcut durumda özel bankalardan beklemek aşırı iyimserlik olur. Kamu bankaları tarafını ise bilemiyoruz, zira geçen sene üç kamu bankasına toplam 21 milyar TL’lik bir sermaye enjeksiyonu yapılmıştı. Mevcut durumda ekonomik büyümeyi bankacılık sektörünün kredi genişlemesiyle sağlamaya çalışmak neredeyse imkânsız gibi.

- Vergi mükelleflerini yani yurttaşı ne bekliyor?

Eğer bankaların borçları kamunun borcuna çevrilirse olan yine sadık vergi mükellefine olacak.

HOŞNUTSUZLUK ZİRVEYE ÇIKTI

- Türkiye ekonomisi bu noktaya nasıl geldi?

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanlığı olarak hayat pahalılığı ve işsizliğin neden olduğu bir hoşnutsuzluk endeksi geliştirip Türkiye’nin zaman içindeki seyrine baktık. AKP dönemini de Cumhurbaşkanı’ndan referans alarak çıraklık, kalfalık, ustalık ve büyük ustalık dönemi olarak dörde böldük. Türkiye’de ekonomiden hoşnutsuzluğun en yüksek olduğu dönem, şahsının büyük usta damadının da çırak olduğu dönem. Türkiye’yi diğer gelişmekte olan ülkelerle kıyasladığımızda ülkemizin son 10 sene içinde hoşnutsuzluğun en fazla arttığı ülke olduğunu görüyoruz.

AKP, kredi genişlemesine dayalı bir büyüme modeli uyguladı. Odağında inşaat sektörü ve artan borçluluk, uzağında ise verimlilik ve istihdam olan bu modelin sonuçları da şaşırtmadı. Kur ve enflasyon arasındaki ilişkiyi kıracak bir üretim yapısı oluşturulamadı, ekonomik büyüme ve istihdam arasındaki bağ iyice zayıfladı. Bütün dünya sürdürülebilir, kapsayıcı bir büyüme modeline nasıl geçebiliriz diye düşünürken biz yoksulluğu, fırsat eşitsizliğini, toplumsal çürümeyi ve çevre katliamlarını konuşur olduk.

PANDEMİ BİTENE KADAR KÇÖ UZATILMALI

- Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) bu ay bitiyor, işsizlik vahim boyutlara geldi. Bunun sonu nereye varır?

An itibarıyla yaklaşık 1.2 milyon kişi kısa çalışma ödeneği alıyor. İşsizlik fonundan bu çalışanlara ödenen para ise ortalama 1562 TL. Olan, bu çalışanımızın ekonomiden, üretimden elinin ayağının kesilmesi olacak. Bugün 1 milyon kişi kısa çalışma ödeneği kaldırıldığı için işsiz kalırsa bunun yol açacağı milli gelir kaybı 30 milyar TL’den az olmayacaktır. Kısa çalışma ödeneği, pandeminin olumsuz etkileri tam olarak geçene kadar uzatılmalı.

Dünya Bankası, Türkiye’de son iki yılda mutlak yoksul sayısının 3.2 milyon kişi artarak 10.1 milyon kişiye yükseldiğini söylüyor. Sokaktan geçen her 100 kişiden 13’ü mutlak yoksulluk içinde. Bu olumsuz tablo yalnızca pandemi ile açıklanacak bir durum değil.

- Türkiye’nin bir kurtuluş reçetesi yok mu? Acil olarak atılması gereken adımlar nelerdir?

Kurtuluş reçetesinde ilk sıraya kuvvetler ayrılığını ve hukukun üstünlüğünü yeniden tesis edecek bir yönetim sistemini ve anlayışını koymamız gerek. Türkiye’nin dünyada değişen dengeleri iyi okuyarak kapsayıcı ve kalkınmayı merkeze koyan bir ekonomi modelini uygulaması gerekiyor.

Eğitim kurumlarını ve şirketleri yeni dönemin ihtiyaçlarına göre dönüştürmemiz, verimliliği sağlamamız gerekiyor. Fırsat eşitsizliğiyle ve yoksullukla mücadele etmek için sosyal devlet anlayışına göre hareket etmemiz, sosyal yardımları bu anlayışla yeniden düzenlememiz gerekiyor. Bu toplumu vasatlık çukurundan çıkarmamız lazım.

KUR VE FAİZ AYNI ANDA DÜŞMEZ



- Yıl sonu, büyüme, işsizlik, enflasyon, faiz ve kur öngörüleriniz nelerdir?

Kur ve faizin aynı anda düşmeyeceğini garanti edebilirim.

Enflasyonun, TÜİK’in açıkladığı haliyle bile yüzde 20 seviyelerine gelebileceğini düşünüyorum. Bu artıştaki en önemli sebeplerden biri de gıda enflasyonu. Enflasyon tablosu ekonomide gelir grupları arasındaki uçurumu daha da artıracak.

Büyüme oranı pandemi sonrasındaki dönemde baz etkisiyle yüksek gelecektir. Zaten bir süredir büyüme ve istihdam arasındaki bağın koptuğunu gözlüyorduk. TÜİK’in özensizliği istihdam verilerinde de kendini gösteriyor. Bu yüzden istihdam ya da işsizlik ile ilgili bir öngörüde bulunmak çok zor.