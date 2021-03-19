Merkez Bankası Başkanı Sabah ve Yeni Şafak'ın hedefinde: "Bu operasyonu kim adına çektiniz?"
İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi, bugünkü manşetinde Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ı hedef aldı. Merkez Bankası'nın faiz artırım kararına tepki gösteren gazete, Ağbal'ı 'operasyon yapmak'la itham etti.
İktidara yakın Yeni Şafak gazetesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK), yüzde 17 olan politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 19'a çıkartması kararı "Bu operasyonu kim adına çektiniz" başlığıyla manşetine taşıdı.
Yeni Şafak gazetesinin Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın fotoğrafını da manşet sayfasına koyduğu haberinde "Dünya, ekonomideki faiz etkisini azaltmaya çalışırken Türkiye’de Merkez Bankası, 83 milyonun sesine kulak tıkayarak faizi yüzde 17’den yüzde 19’a çıkardı. Piyasa beklentisinin bile üzerinde yapılan 200 baz puanlık müdahale, ekonomik gerekçelerle izah edilemeyen bir faiz artışı oldu. Merkez Bankası’nın Türkiye’nin büyümesini frenleyecek bu operasyonu kim veya kimler adına ve hangi amaçla çektiği merak ediliyor." ifadeleri yer aldı.
İşte Yeni Şafak'ın manşeti:
"BU İŞ BÖYLE GİDERSE..."
Merkez Bankası'nın faiz kararını hedef alan bir başka iktidar gazetesi ise Albayrak ailesinin başında bulunduğu Turkuvaz Grubu'na ait Sabah oldu. Gazetenin ekonomi yazarlarından Dilek Güngör, Merkez Bankası'nın politika faizine yaptığı 200 baz puanlık artışı değerlendirdiği yazısında, "Yüzde 19 politika faiziyle Türkiye, dünya sıralamasında 7'nciliğe yükseldi. Yerini bile bilmediğim Surinam Cumhuriyeti'nin hemen altında… Kongo'yla başa baş… Haiti'nin biraz üzerinde… Sağ olsun, Para Politikası Kurulu önden bayağı yükledi!" ifadelerini kullandı.
Merkez Bankası'nın ABD tahvil faizlerinden kaynaklı küresel piyasalardaki hareketliliğe karşı zaman kazanmak istediğini vurgulayan Dilek Güngör, "Ama bu iş kalıcı olmaya devam ederse, ülke olarak döviz kurundaki artışın yükleyeceği maliyetten daha yüksek bir maliyetle karşılaşırız. Yüksek faiz, yüksek kur döngüsüne sıkışıp kalırsak da büyüme hayallerimiz suya düşer" diye yazdı.
Video Haberler
- Tahliye kararı verildi
- Babacan'ın konuşması sırasında dikkat çeken pankart
- Beyaz TV'nin haberi alay konusu oldu
- Başkent'te akıl olmaz olay
- AKP'li Başkan'a CHP'li isimden olay yanıt
- Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şoke etti
- Taciz iddiası! Anan bacın yok mu? deyip dövdüler
- ABD'de bir ilk! Duygu dolu anlar kameraya yansıdı
- 'Şırdancı Bedo' sosyal medyayı ayağa kaldırdı
- Dikkat! Kanserden kısırlığa birçok hastalığın nedeni
En Çok Okunan Haberler
- AB, Türkiye’ye yaptırımları dondurdu
- MHP yönetiminde dikkat çeken isimler
- Hayvanat bahçesindeki geyiği kaçırıp, keserek yediler
- Bunlar boş laf HDP kapatılamaz
- Mustafa Kemal'in açtığı yolda asla yürümeyeceğime...
- AYM'den HDP'liler hakkında dikkat çeken ihlal kararı
- Bahçeli'den parlamenter sistem açıklaması
- Merve Kavakcı'nın kardeşinden sert yanıt
- Altaylı'dan İnsan Hakları Eylem Planı tepkisi
- Devlet görevlisi Öcalan’la ne konuşmuştu?