Merkez Bankası Başkanı Sabah ve Yeni Şafak'ın hedefinde: "Bu operasyonu kim adına çektiniz?"

19 Mart 2021 Cuma, 09:22

İktidara yakın Yeni Şafak gazetesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK), yüzde 17 olan politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 19'a çıkartması kararı "Bu operasyonu kim adına çektiniz" başlığıyla manşetine taşıdı.

Yeni Şafak gazetesinin Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın fotoğrafını da manşet sayfasına koyduğu haberinde "Dünya, ekonomideki faiz etkisini azaltmaya çalışırken Türkiye’de Merkez Bankası, 83 milyonun sesine kulak tıkayarak faizi yüzde 17’den yüzde 19’a çıkardı. Piyasa beklentisinin bile üzerinde yapılan 200 baz puanlık müdahale, ekonomik gerekçelerle izah edilemeyen bir faiz artışı oldu. Merkez Bankası’nın Türkiye’nin büyümesini frenleyecek bu operasyonu kim veya kimler adına ve hangi amaçla çektiği merak ediliyor." ifadeleri yer aldı.

İşte Yeni Şafak'ın manşeti:

"BU İŞ BÖYLE GİDERSE..."

Merkez Bankası'nın faiz kararını hedef alan bir başka iktidar gazetesi ise Albayrak ailesinin başında bulunduğu Turkuvaz Grubu'na ait Sabah oldu. Gazetenin ekonomi yazarlarından Dilek Güngör, Merkez Bankası'nın politika faizine yaptığı 200 baz puanlık artışı değerlendirdiği yazısında, "Yüzde 19 politika faiziyle Türkiye, dünya sıralamasında 7'nciliğe yükseldi. Yerini bile bilmediğim Surinam Cumhuriyeti'nin hemen altında… Kongo'yla başa baş… Haiti'nin biraz üzerinde… Sağ olsun, Para Politikası Kurulu önden bayağı yükledi!" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası'nın ABD tahvil faizlerinden kaynaklı küresel piyasalardaki hareketliliğe karşı zaman kazanmak istediğini vurgulayan Dilek Güngör, "Ama bu iş kalıcı olmaya devam ederse, ülke olarak döviz kurundaki artışın yükleyeceği maliyetten daha yüksek bir maliyetle karşılaşırız. Yüksek faiz, yüksek kur döngüsüne sıkışıp kalırsak da büyüme hayallerimiz suya düşer" diye yazdı.