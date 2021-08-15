Prof. Dr. Yarış: Dördüncü pik kapıda

15 Ağustos 2021 Pazar, 09:10

Bir yandan aşı seferberliği sürerken bir yandan koronavirüs vaka sayıları ülke genelinde artıyor. Delta varyantının etkisiyle artışa geçen vaka sayıları özellikle Doğu Karadeniz ve Güneydoğu’da alarm veriyor.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Covid-19 İzleme Kurulu Üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersin Yarış, başta Karadeniz olmak üzere ülke genelinde artışa geçen vaka sayılarını değerlendirdi. 4’üncü pikin kapıda olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Yarış, “Şu an tam anlamıyla dejavu yaşıyoruz. Ülke geneli için 4’üncü pik korkumuz var” dedi.

BirGün'den Dilara Şimşek'in haberine göre, prof. Dr. Yarış, geçen yılın bu zamanlarını hatırlatarak benzer durum yaşandığını kaydetti:

“Geçen yıl aşı yoktu. Güneydoğu vaka haritasından kırmızı oldu, ardından Karadeniz. Karadeniz’den sonra ise Ankara ve İstanbul kırmızı oldu ve tüm ülkeye yayıldı ve 3’üncü pik yaşandı. Yine benzer durum yaşanıyor. Aşı tereddütü nedeniyle dolayı doğuda artış var. Doğu Karadeniz’de ise çay ve fındık göçü vakaları arttırdı.”

AŞISIZLARDA ÖLÜM ARTIYOR

Çay ve fındık göçünün bayram hareketliliğin hemen ardına denk geldiğini belirten Prof. Dr. Yarış, “Aşının etkisiyle vaka sayısı çok gözükmüyor gibi ama hastaneye yatışlar da artmaya başladı” dedi ve devam etti: “Karadeniz’de ciddi bir artış var. Yoğun bakımlar kriz durumunda değil ama vaka sayısı artıyor. Ölümler vaka sayısındaki artışa kıyasla fazla. Bunun nedenini aşılılar ve aşısızlar olarak düşünüyorum. Aşısızlarda ölüm oranı artıyor. Aşı olan kişiler ise büyük ihtimalle hastaneye yatırılmıyor, tedavileri evde yapılıyor. Aşısızlar ölüm oranının çoğunu oluşturuyor. 4’üncü pik korkumuz var ve bunu kırmanın yolu aşı.”

OKUL ÇAĞINA AŞI YAPILMADI

Öte yandan Prof. Dr. Yarış, okulların açılmasıyla birlikte tehlikenin yeni boyut kazanacağına değindi: “Okulların açılmasına sayılı günler kaldı ama daha okul çağındaki çocuklara aşı yapmadık. Bu çocuklar okula gidecek bir de bunların tablosu eklenirse ne olacağını bilmiyoruz. Bu iş kötüye doğru gidiyor. Önlemleri tekrar düşünmek lazım. İnsanların ‘bu iş bitti’ psikolojisine girmemesi lazım.”