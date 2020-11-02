Prof. Tüysüz açıkladı: İşte fay hattı üzerindeki 18 kent...
İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depreminin ardından Türkiye’de bulunan fay hatları ve deprem riskleri yeniden gündeme geldi. Türkiye'de aktif 550 fay hattının olduğuna dikkat çeken İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, 18 kentin fay hattı üzerinde olduğunu ifade etti.
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından akıllara gelen soru şu oldu: "Deprem bilimcileri tedirgin eden fay hatları hangileri?"
Habertürk'ten Alper Uruş'un haberine göre; deprem bilimcilerin ortak fikri, Türkiye'nin her yerinde, her an 7 büyüklüğünde bir depremin olabileceği yönünde.
"550 TANE DİRİ FAY HATTI VAR"
İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, Türkiye'nin tamamından korktuğunu belirterek şunları söyledi:
“Öncelikli olan yer tabii ki; Marmara Bölgesi. Hem nüfus yoğunluğu hem beklenen depremin büyüklüğü hem de ekonomik olarak Türkiye'nin can damarının İstanbul'da atması nedeniyle... Bunun dışında Bingöl Yedisu kırılmaya çok yatkın. Yine Palu (Elazığ) civarı, Hatay-Kahramanmaraş arası benim kırılmasını beklediğim fay hatları. Bu hatların hepsinde 7 ve 7 üzerinde bir deprem yaratabilir. Türkiye'de 550 tane bilinen diri fay hattı var. Türkiye'nin 18 ili ise aktif fay hattının üzerinde...
İŞTE FAY ZONU ÜZERİNDEKİ 18 KENTİMİZ
Bu kentlerimiz; Aksaray, Bolu, Yalova, Bursa, Sakarya, Manisa, Balıkesir, İzmir, Denizli, Aydın, Kahramanmaraş, Erzurum, Hakkâri, Hatay, Eskişehir, Muğla, Bingöl ve Kütahya.
"YÖNETMELİĞE UYGUN YAPILAŞMA ŞART"
Depreme hazırlıktan başka bir şey yapamayız. Bir afet kültürünün geliştirilmesi deprem, sel, çığ, kuraklık gibi tüm afetleri kapsayacak biçimde önlemlerin alınması gerekiyor. İkincisi de deprem açısından bakacak olursak yönetmeliğe uygun olmayan yapılaşmanın mutlaka önüne geçmeliyiz; başka yol yok.”
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