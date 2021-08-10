Programının tanıtım filmi tepki çeken Ece Üner'den açıklama
Yeni programı için hazırlanan tanıtım filminde Emine Bulut'un kızının sesinin kullanılması tepki çeken Ece Üner, söz konusu sesin kocası tarafından sokak ortasında öldürülen Yemen Akoda’nın kızının olduğunu söyledi.
Show TV'den ayrılarak Kanal D'ye geçen Ece Üner'in yeni programı için hazırlanan tanıtım filminde Emine Bulut'un kızının sesinin kullanılması tepki çekmişti.
Kanal D’nin Twitter hesabı üzerinden paylaşılan program tanıtımında Üner, “Bir kadın sokak ortasında kızının gözleri önünde kocası tarafından katledildi” dedikten sonra sesi titreyerek “Annesini kaybeden genç kızın feryadı yürekleri dağladı” ifadesini kullanıyor. Daha sonra ise Bulut’un kızının sesi duyuluyor.
Üner, programının tanıtım filminde şiddeti ve acıyı pornografik hale getirmekle ve Emine Bulut’un kızının sesini reklam olarak kullanmakla suçlanmıştı.
"ÇIĞLIK BAŞKA BİRİNİN"
Tanıtımdaki seslerin, Akoda’nın kızına ait olduğunu belirten Üner, “O çığlık, 25 Haziran’da annesini kaybeden bir kızın çığlığıydı evet, genç bir kızın, reşit bir kızın çığlıydı. O kız da isyan ediyordu. Defalarca şikayet etmişlerdi. Ben o gün, haber spikerliğini bırakıp, kariyerimi değiştirdim” ifadelerini kullandı.
Aksaray’da Yemen Akoda, 24 Haziran’da eşi Eşref Akoda tarafından sokak ortasında tabancayla ateş edilerek öldürülmüştü. Eşref Akoda, silah sesleri üzerine bölgeye giden polis ekipleriyle girdiği çatışmada yaşamını yitirmişti.
18 Ağustos 2019’da Kırıkkale’de bir lokantada boşandığı Fedai Varan tarafından kızının gözü önünde bıçaklanan 38 yaşındaki Emine Bulut, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, yaralı halde “Ölmek istemiyorum” diye feryat ederken çekilen görüntüleri infiale yol açmıştı.
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