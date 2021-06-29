Psikoteknik belgesi nedir?

29 Haziran 2021 Salı, 15:26

Psikoteknik Belgesi, İnsan unsurundan kaynaklı trafik kazalarını asgariye düşürmek, sürücünün trafiğe çıktığı andan itibaren hafıza ve hız kontrolü gibi durumlarda davranış ve tepkilerini ölçmek için uygulanıyor.

Psikoteknik belgesi, Sağlık Bakanlığı tarafından onay verilmiş kurumlar tarafından verilmektedir. Belge için yaklaşık 1 saat süren ve kişinin beden ve ruhsal sağlığının sürücülüğe elverişli olup olmadığının ölçüldüğü test sonucunda başarılı olan adaylara psikoteknik belgesi verilir.

PSİKOTEKNİK BELGESİ NASIL ALINIR?



Psikoteknik test belgesi almak isteyenlerin, İl Sağlık Müdürlükleri tarafından yetkilendirilen merkezlerde 1 saat süren ve bir dizi testten oluşan psikoteknik testine girmeleri gerekmektedir. Sürücüler, test sonrası aldıkları psikoteknik raporu ile birlikte bir psikiyatri uzmanına muayene olduktan sonra alınan raporlar İl ya da İlçe Sağlık Müdürlüklerince onaylanır.

Psikoteknik raporu alan ticari araç sürücüleri almış oldukları psikoteknik raporu 5 yıl süre ile geçerlidir. Bu süre dolduktan sonra tekrar bu rapordan almaları gerekmektedir. Merkezimizden psikoteknik raporu alan sürücülerin rapor tarihi dolmadan 15 gün önceden hatırlatma yapılmaktadır.