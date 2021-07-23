PSV'den Galatasaray maçında çıkan kavga sonrası açıklama

23 Temmuz 2021 Cuma, 16:46

Galatasaray ile oynadığı Şampiyonalar Ligi ön elemesini 5-1 kazanan PSV, maçta çıkan olayların araştıraacağını açıkladı.

PSV Eindhoven kulübünden yapılan açıklamada, kamera kayıtları başta olmak üzere tüm detayların emniyet birimleriyle inceleneceği bildirildi.

Bazı PSV taraftarlarının kombinelerinin Galatasaraylılara satıldığını aktaran Hollanda kulübü şu ifadeleri kullandı: “Galatasaray ile oynadığımız maçın ilk yarısında çıkan olaylarla ilgili araştırma yapıyoruz. Normal kuralda Galatasaray taraftarlarına bilet satımı yasaklanmıştı. Ancak bazı PSV taraftarlarının kombinelerini Galatasaray taraftarlarına sattığını tespit ettik. Şimdi kombine sahiplerini tespit edeceğiz.”



