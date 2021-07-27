PSV'li Donyell Malen, Borussia Dortmund antrenmanına çıktı
PSV'den Borussia Dortmund'a transfer olmaya hazırlanan Donyell Malen, özel izinle Dortmund antrenmanına çıktı.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rakibi PSV Eindhoven'ın oyuncusu Donyell Malen, Almanya'dan Borussia Dortmund'a imza atmaya hazırlanıyor.
PSV'den 22 yaşındaki forveti satın alan Dortmund, Malen için 30 milyon Avro ödeyecek.
Donyell Malen için PSV ile son detaylar hakkında görüşen Alman ekibi, PSV'den aldığı özel izinle Malen'i antrenmana çıkardı.
Donyell #Malen!— Borussia Dortmund (@BVB) July 27, 2021
Update: Es gibt eine offizielle Trainingserlaubnis von @PSV. Es gibt noch letzte Details zwischen dem Spieler und PSV zu klären, erst danach können wir den Transfer final vermelden. pic.twitter.com/ATO8t04BPQ
Ajax ve Arsenal altyapılarında oynadıktan sonra PSV altyapısına ve A takımına yükselen Malen, geçen sezon çıktığı toplam 47 maçta 27 gol 8 asistlik performansıyla göz doldurdu.
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