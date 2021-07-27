TOKYO 2020 | Buse Naz Çakıroğlu’ndan, Busenaz Sürmeneli’ye tam destek!

27 Temmuz 2021 Salı, 11:52

Tokyo Olimpiyatları’nda boksta 69 kiloda Polonyalı Karolina Koszewska’yı mağlup ederek çeyrek finale yükselen Busenaz Sürmeneli’ye, tribünde müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte izleyen milli boksör Buse Naz Çakıroğlu tam destek verdi.

Tokyo Olimpiyatları’nda boksta 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, Polonyalı Karolina Koszewska’yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Sürmeneli’ye en büyük destek ise bir başka milli boksör Buse Naz Çakıroğlu’ndan geldi.

Tribünden Busenaz Sürmeneli’ye taktikler de veren Buse Naz Çakıroğlu, karşılaşmanın bitmesiyle büyük sevinç yaşadı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da bu anları sosyal medya hesabından, "İki Busenaz! Biri ringde biri yanımda. Aynı hırs aynı heyecan" sözleriyle paylaştı.



