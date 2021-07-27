Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme, basın toplantısı düzenledi

27 Temmuz 2021 Salı, 10:26

Anthony Nwakame yeni sezon öncesi hazırlıkları değerlendirirken "Sezon öncesi kampımız gayet iyi gidiyor. Her şey bizim açımızdan olumlu geçiyor. Çok iyi bir kamp oluyor. Trabzonspor büyük bir takım. Büyük bir takımın hedefi her zaman ligi, kupaları ve büyük başarıları kazanmaktır. Yeni katılan arkadaşlarımız da iyi çalışıyor. Odak noktamız hedefimize doğru ilerlemek ve bunun için iyi çalışıyoruz" dedi.

Yeni transferleri değerlendirmesi istenen Nijeryalı, "Aramıza yeni arkadaşlarımız katıldı. Hem oyuncu hem de karakter olarak çok iyi isimler. Biz de tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz. Onları aramıza almaya devam ediyoruz. Gervinho çok yetenekli bir oyuncu. Aramızda da çok iyi bir iletişim var. Gervinho ile aramızda çok özel bir iletişim var ve bu sezon bu özel iletişimi herkese hissettireceğiz" diye konuştu.

Kaptanlık için "En iyi şekilde yapmaya çalışırım" diyen Anthony Nwakaeme, oynadığı mevkiler konusunda "Bu sezon beni benzer yerlerde göreceksiniz. Oynadığım herhangi bir yerde mutlu olan bir oyuncuyum. İsmail Köybaşı ile çok fazla antrenmana çıkmadık. Ancak birkaç çalışmada birlikte olduk. Orada da kaliteli ve iyi bir oyuncu olduğunu gördüm" açıklamasını yaptı.

NWAKAEME'DEN YENİ SÖZLEŞMEYE AÇIK KAPI

Türkiye'de ve Trabzonspor'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu vurgulayan tecrübeli oyuncu "Yöneticilerimiz ne zaman benimle sözleşme konuşmak isterse o zaman konuşurum. Türkiye'de ve Trabzonspor'da olmaktan mutluyum" diyerek yeni sözleşmeye açık kapı bıraktı.

Taraftarı özlediğini kaydeden Anthony Nwakaeme, "Koronavirüs sonrası taraftarları özledim. Tam kapasite olmasa bile yarı kapasite olması iyi olur. Ancak taraftarların döneceği günü dört gözle bekliyorum" dedi.

Trabzonspor'un altyapısını öven 32 yaşındaki oyuncu, "Burada çok yetenekli ve genç oyuncuları görmüştüm. Kimisi belki A takımda oynayamadı ama onlara söyleyeceğim şey asla vazgeçmemeleri. Trabzonspor'un alt yapısından ve gençlerinden gerçekten çok etkilendim. Burada 3 yılım geçti. Burada iyi performanslar sergiledim. Geçen sezon hocamızın gelişinin ardından çıkış yakaladık. Bu seneki hedefimiz iyi başlamak ve ligi iyi bitirmek istiyoruz" diye konuştu.

Futbolda deneyimlemek istediği çoğu şeyi yaşadığını belirten Trabzonsporlu oyuncu, "Ronaldinho'ya karşı hazırlık maçı da olsa bir maçta forma giymek isterdim. Bunu yapmadan futbolu bırakırsam içimde kalır" diyerek sözlerini tamamladı.