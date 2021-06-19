PTT'den 170 bin lira çalan kişinin kim olduğu ortaya çıktı
PTT şubesine gelen polis ekipleri, bölgeyi güvenlik çemberine alarak, inceleme yaptı. ATM'den 150 bin lira, kasadan ise 20 bin lira olmak üzere toplam 170 bin liralık hırsızlık yapıldığı tespit edildi.
Bolu'da PTT şubesine kapalıyken girip, 170 bin TL çalan hırsızlık şüphelisi Usame I. (27), polis ekiplerince paralarla saklandığı yerde yakalandı.
Usame I.'nın başka şubede güvenlik görevlisi olarak çalıştığı tespit edildi. Olay, Gölyüzü Mahallesi'nde bulunan PTT şubesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde şubeyi açmak için gelen PTT personeli, kapının açık olduğunu fark edince polise haber verdi.
PTT şubesine gelen polis ekipleri, bölgeyi güvenlik çemberine alarak, inceleme yaptı. ATM'den 150 bin lira, kasadan ise 20 bin lira olmak üzere toplam 170 bin liralık hırsızlık yapıldığı tespit edildi.
Güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelisinin, merkez şubede güvenlik görevlisi olarak çalışan Usame I. olduğunu belirledi. Usame I., çaldığı paralarla saklandığı yerde polis tarafından yakalandı. Usame I.'nın, kapıyı ve ATM'yi açma yöntemini bildiği için hırsızlık olayını profesyonelce gerçekleştirdiği belirtildi. Usame I.'nın emniyetteki sorgusu sürüyor.
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