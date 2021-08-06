Ümitcan Uygun, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi
Ümitcan Uygun isimli şahıs, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ümitcan Uygun hakkında kasten öldürme suçundan tutuklanma talebiyle, diğer şüpheliler Furkan G. ve Dilan C. suç delillerini gizlemek suçundan adli kontrol talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, savcılıkta ifadeleri alınan Ümitcan Uygun'un kasten öldürme suçundan tutuklanmak üzere, diğer şüpheliler Furkan G. ve Dilan C'nin ise adli kontrol talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiğini açıkladı.
Yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca E.H. isimli şahsın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında olay yerinde gerekli adli inceleme ve araştırmalar yapılmış olup şahsın kesin ölüm nedeninin tespiti için klasik otopsi işlemi yapılmak üzere cenazesi Ankara Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne sevk edilmiştir. Olay günü, olay yerindeki evde bulunan F.G., D.C. ve Ü.U. isimli şahıslar Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları üzerine kolluk tarafından gözaltına alınmışlardır. Cumhuriyet Savcısı tarafından savunmaları alınan şüphelilerden Ü.U., kasten öldürme suçundan tutuklanmak üzere, diğer şüpheliler F.G ve D. C. suç delillerini gizlemek suçundan adli kontrol talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir."
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