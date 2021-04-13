Rabia Naz Vatan Araştırma Komisyonu Raporu, "Eksiklikler var"

13 Nisan 2021 Salı, 04:00

10 avukatın görüşmeleri ve dosya incelemelerine yer verilen raporda, soruşturma aşamasında çok sayıda eksikliğin tespit edildiği belirtilerek “Bu eksiklikler maddi gerçeğin ortaya çıkmasını oldukça güçleştirmiştir. Eksikliklerin çok fazla olması ve soruşturma aşamasında ilgili kamu görevlilerinin gelişigüzel davranması göz önüne alındığında delillerin kaybolması, eksik toplanması bakımından kasıt olduğu ve maddi gerçeğin ortaya çıkmasının engellenmiş olabileceği şüphesini doğurmaktadır” denildi.

‘SAVCININ SORUMLULUĞU TARTIŞILIR’

Raporda öne çıkanlar şu şekilde: “Lehe ve aleyhe olan delilleri toplayarak muhafaza altına almakla yükümlü olan savcının, olay gecesi şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçmesine karşın Rabia Naz’ın kıyafetlerinin ailesine teslimi talimatı vermesi, inceletmeye göndermemesi sonucu süreçte delillerin niteliğindeki bozulmalar, olayın olduğu andan itibaren yedi ay sonra yapılan keşfe kadar olay yerine hiç gitmemesi, savcılığın sorumluluğunu tartışılır kılmaktadır. Ayrıca dosyaya sonradan atanan 16 Temmuz 2020 tarihli Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar’ı veren savcı olay yerine hiç gitmemiştir.

İncelenen dosya, tüm raporlar, görüşülen kişiler ve Adli Tıp doktorları sonucunda dosyadaki eksiklikler ve ihmaller sebebiyle Rabia Naz Vatan’ın ölümünün yüksekten atılma, itilme, kaçma, düşme veya araç çarpması sonucu gerçekleştiğine dair kesin bir kanaat belirtmek mümkün olmamıştır. Eksikliklerin giderilmesi gerektiği, Rabia Naz Vatan’ın ölümünün şüpheli ölüm olduğu ve Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen ‘Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar’ın yerinde olmadığı ve Rabia Naz Vatan’ın şüpheli ölümünün aydınlatılması için soruşturmaya devam edilmesi gerektiği kanaatimizdir.”

VİCDAN ÇAĞRISI



Dosyanın yeniden açılması için Adalet Bakanı’na çağrıda bulunan baba Şaban Vatan şu ifadeleri kullandı: “Makamlar gereğini yapsınlar. Sonuç olarak polisin delil kararttığı, her iki savcının örtbas içinde olduğu zaten aşikâr. Devletin üst kurumları, yetkili makamlar Rabia Nazımızın ardından siyasi kişilerin kimliği var diye olayı örtbas ettiler. Adalet Bakanı’nın artık vicdanlı davranarak Rabia Naz’ın dosyasını açtırması gerekir. İlgili makamlarının nasıl örtbas içinde olduğunu Rabia Naz dosyası net olarak göstermektedir. İktidar partilerinin mensuplarını korumak için teşebbüsleri kabul etmiyoruz.”

