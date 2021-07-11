Randevuları iptal edildi: 3. doz karmaşası

11 Temmuz 2021 Pazar, 02:00

Türkiye’deki Sinovac Faz 3 gönüllüsü olan çok sayıda yurttaş, üçüncü doz aşı karmaşası ile karşı karşıya. Bir süredir aşı bekleyen gönüllü yurttaşlar, önceki gün sistemde aşı randevularının verilmeye başlandığını gördü ve randevu almaya çalıştı.

Bazı gönüllüler e-Nabız üzerinden aşı randevularını alıp aynı gün aşılarını olabilirken bazılarına ise ya hiç randevu verilmedi ya da verilen randevuları sistem üzerinden otomatik iptal edildi.



İlke Barış Baran: Sinovac Faz 3 çalışmalarına gönüllü olarak katıldım. Sağlık çalışanları ve 50 yaş üzeri yurttaşlardan sonra Sinovac Faz 3 çalışmalarında gönüllü olanlar için de 3. dozun açıldığını açıklamalarda gördüm. e-Nabız’a baktığımda aşı bazı gönüllüler için açılmışken benim için açılmamıştı. Bu duruma anlam vermeye çalışırken gönüllülerden aşı hakkı tanımlanmış olup hızlı olanlar aşılanabilmiş, geriye kalanların ise üçüncü doz aşı hakkı silinmişti.

P.B.: Perşembe günü e-Nabız sisteminde randevum açıldı fakat birkaç saat sonra sistem kapandı ve aşı hakkınız yoktur yazısı geldi. Şu an diğer arkadaşlar randevu açıldığı zaman aşı olduğu halde ben olamıyorum. Yetkili kimseye ulaşamıyorum. Eğer bu keyfi bir uygulama değil de sistemsel bir hata ise bu daha da trajikomik.

Aykut Uzdiyem: Perşembe günü üçüncü doz aşı hakkımın tanımlandığını gördüm ancak sistem randevu almama müsaade etmiyordu. Çalışmanın yürütücülerinden başvurulamıza rağmen konuyla ilgili bilgi alamadık. Cuma günü saat 15.00 sıralarında e-Nabız sisteminde randevu alabilir hale geldim. Bu çalışmada yaşadığım tecrübeler ışığında aşımı hemen olmaya karar verdim ve 1 saat içerisinde oldum. Hızlı hareket edemeyen gönüllü arkadaşlarımın yaşadığı duruma çok üzgünüm, bu büyük bir haksızlık. Faz 3 çalışmasına katılanların hepsine bu hak tanınmalıydı.

‘EŞİME VAR, BANA YOK’

M.Ö.: Bugün (dün) sistem eşime aşı randevusu vermiş, onun haber vermesi üzerine ben de baktım, bana aşı çıkmamıştı. Ancak iki saat sonra eşim randevu almak için tekrar girdiğinde aşı hakkının iptal edilmiş olduğunu gördü.

Z.H.: Ertesi güne randevu aldım ancak sonradan öğrendim ki bazı gönüllü arkadaşlarımın aşı hakları ekranda görüntülenemiyor. Randevu almış bir arkadaşın ise randevusu aktif olmasına rağmen aşısını yapmamışlar. Yarın beni ne bekliyor bilmiyorum.

SİNOVAC ZORLAMASI MI?

U.G.: Randevuma saatinde gittiğimde randevum aktif olduğu halde aşı hakkımın iptal edildiğini söylediler. İnsanın aklına Sinovac aşısına rapel doz (hatırlatma dozu) Faz 2 makalesi için belli sayıda gönüllüyü içeride tutmaya çalışıyorlar ve Sinovac’a zorlanıyoruz diye geliyor. Bizim ilk aşı olduğumuz tarihten itibaren geçen süre şu an itibarıyla 7 ayın üzerinde. Rapel doz etkinliğinin süre ile sekteye uğrayıp uğramadığı değerlendirildi mi bilmiyoruz. Görünen o ki sağlığımız kimsenin umurunda değil!



