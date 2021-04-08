Rant cephesinde değişen yok

08 Nisan 2021 Perşembe, 04:00

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne ilişkin devam eden tartışma Kanal İstanbul projesini de tekrar gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün proje ihalesine yakında çıkacaklarını ve projenin temelinin yaz aylarında atılacağını açıkladı. Uzmanlar projenin İstanbul’a vereceği olumsuz etkileri sıralayarak bir kez daha uyardı.

Uzmanlar projenin, İstanbul’un mevcut tarım, orman ve mera alanları ile su kaynaklarını geriye döndürülemeyecek şekilde tahrip edeceği görüşünde.

‘OYUNU GÖRÜYORUZ’

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube 2. Başkanı Doç. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu, Kanal İstanbul’un bir ulaştırma ve lojistik projesi değil, gayrimenkul ve rant projesi olduğunu söyledi. Giritlioğlu, özetle “İktidarın her itiraza kulağını kapatan bir duruşu var. Hiçbir bilimsel açıklamayı dinlemiyor. Kanal İstanbul’a karşı çıkanları vatan hainliğiyle, darbecilikle suçlayan bir inat ve ısrar içinde olduklarını görüyoruz. Ortada bir acele var. Bu acelenin tek açıklaması aslında arazilerin el değiştirme süreçlerini inceleyerek ortaya konabilir. Kanal İstanbul’u bir milli güvenlik meselesi olarak sunup, yasal yollarla yok edilemeyecek ormanları, kıyıları, tarım alanlarını bir milli mücadele olarak göstererek ortadan kaldırmanın yolunu açmaya çalışıyorlar. Bu oyunun, ısrarın ve aceleciliğin farkındayız. Odalar Bakan Kurum’un açıkladığı gibi ‘takozcu odalar’ değildir. Sürecin önüne ket vurmak değildir amaç. İstanbul ve bölgemizi sonunu kadar savunmaktır. Yani gelecekteki asıl garantimiz olan doğal alanlarımızı korumaktır asıl amaç... Bunun dışında bir amacımız yoktur” dedi.

Projenin hatalı olduğunu söyleyenlere kulaklarını tıkayan iktidarın bu kesimlerin karşısına başka bir söylemle çıkması gerektiğini belirten Giritlioğlu, “Bilimsel bir açıklama yapılamadı. Sadece inatla yapılacağı söyleniyor. Bu proje kendi içinde bir ekokırım doğuracak. Orman alanlarını, su havzalarını, tarım alanlarını mera alanlarını ortadan kaldıracak bir projenin hayata geçirilmesi İstanbul’un sonu demektir” diye konuştu.

SUYU BİTİRİR

Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi Raşit Fırat Deniz, projeyle birlikte İstanbul’un su kaynaklarının yok edileceğini belirtti. Deniz, “Kanal İstanbul ve Yenişehir Rezerv Alanları Projesi, 3. Havalimanı ve 3. Köprü ile beraber bir cazibe merkezi haline getirilmeye çalışılıyor. Nitelikli nüfusun bu bölgeye yerleşmesi isteniyor. İstanbul’un kuzeyinde artan nüfusa bağlı olarak su ihtiyacı da artacak” ifadelerini kullandı.

ALBAYRAK VE MUHAİDİB’İN DEĞERLİ ‘TARLALARI’



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın proje güzergâhında henüz güzergâh belli olmadan aldığı tarla vasfındaki arazi uygulama imar planlarıyla “konut + ticaret alanı”na dönüşmüştü. Çok sayıda itiraz üzerine revize edilerek tekrar askıya çıkarılan son planlarda söz konusu araziye verilen “konut + ticaret alanı” fonksiyonunun değişmediği görülüyor. Aynı şekilde Suudi Arabistanlı iş insanı Sulaiman Al Muhaidib’in aldığı 9 dönümlük ‘tarla’ vasfındaki arazi de “kısmen konut, kısmen yol, kısmen de anaokulu ve ilkokul alanı”nda kalıyor.

İTİRAZ İÇİN 24 NİSAN’A KADAR SÜRE VAR

Kanal İstanbul imar planları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onaylanarak geçen günlerde askıya çıkarıldı. Arnavutköy, Başakşehir, Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Eyüp, Bağcılar, Esenler ve Bayrampaşa olmak üzere 9 ilçeyi kapsayan planlar, 90 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alanı etkileyecek.

Kanal İstanbul revize planlarına itiraz hakkını kullanmak isteyen İstanbullular, www.kanal.istanbul web sitesinden itiraz dilekçesini indirip, imzalayarak [email protected] adresine mail yoluyla iletebilecek ya da İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ataşehir hizmet binasına elden teslim edebilecek. İtiraz süresi 24 Nisan 2021 tarihinde sona eriyor.

Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu da 14 Nisan saat 14.00’te Ataşehir’deki İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne giderek son planlara ilişkin dilekçelerini teslim edeceklerini duyurdu.