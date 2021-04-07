Rusya'dan kritik 'Kanal İstanbul' ve 'Montrö' açıklaması: Değiştirilmesi söz konusu değil

07 Nisan 2021 Çarşamba, 09:55

Rossiya 24 televizyonuna demeç veren Yerhov, "Bu her şeyden önce Türk hükümetinin meselesi. Burada Türkiye topraklarında ve Türkiye'nin imkanlarıyla gerçekleştirilecek bir ekonomi projesi söz konusu. Ancak öncelikle dışişleri bakanlıklarımız arasında olmak üzere, Karadeniz'deki deniz trafiği sorunu gibi konularda kapsamlı bir siyasi istişare sistemimiz mevcut, bu konu bakanlıklarımız arasında düzenli olarak istişare ediliyor" dedi.

Yerhov, Kanal İstanbul projesiyle Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ndeki yükümlülüklerin ortadan kalkmayacağını ancak bu yeni kanaldan geçecek gemiler için yeni mali gerekliliklerin ve taleplerin söz konusu olacağını belirtti.

Rus elçi, "Kanal İstanbul ile Montrö Sözleşmesi arasında elbette bir ilişki, karşılıklı ilişki, karşılıklı bağlantı var ancak bu direkt, doğrudan niteliğe sahip değil. Kanal İstanbul inşa edilirse, bu Montrö Sözleşmesi'nin yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz, Boğaz'dan geçiş konusundaki yükümlülükler için getirdiği, kıyıdaş olmayan ülkelerin Karadeniz'de bulunan savaş gemilerinin toplam tonajına ve sözleşmede yer verilen daha birçok hususa ilişkin kısıtlamaları hiçbir şekilde değiştirmez. Yeni güzergahlardan geçecek gemilere buralardan geçiş konusunda yeni mali gereklilikler ve koşullar getirilir" ifadelerini kullandı.

'BÖLGESEL GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI AÇISINDAN MİHENK TAŞI'

Yerhov, Rus tarafının Türkiye'nin Marmara Denizi ile Karadeniz'i birbirine bağlayan Kanal İstanbul'la ilgili planlarının Montrö Sözleşmesi'nin revize edilmesine yol açmamasını beklediğini söyledi.

Yerhov, "Montrö Sözleşmesi'nin değiştirilmesi söz konusu değil. Bu, yürürlükte olan ve görünen göre yürürlükte kalacak bir belge. Bu, Karadeniz'de bölgesel güvenliğin sağlanması açısından önemli ve mihenk taşıdır. Rusya, bu sözleşmeyi böyle görüyor" diye ekledi.