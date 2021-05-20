Raul Jimenez 6 ay sonra sahalara geri dönüyor

20 Mayıs 2021 Perşembe, 00:03

Wolverhampton'ın Meksikalı forveti Raul Jimenez, kariyerinin sonuna kadar koruyucu bir başlık takacak. Geçtiğimiz yıl kasım ayında Arsenal'e karşı Emirates'te oynanan maçta David Luiz ile kafa kafaya çarpışan Jimenez'in kafatasında kırık olduğu açıklanmıştı.

The Athletic'de yer alan haberde 30 yaşındaki golcünün, Wolverhampton'ın pazar günü evinde Manchester United ile oynayacağı sezonun son maçında yedek kulübesinde olacağı belirtildi.

6 ay sonra ilk kez sahaya çıkacak Jimenez'in oynamasa bile bu durumun Meksikalı oyuncuya zihinsel açıdan yardımcı olacağı ifade edildi.

TAKIM ANTRENMANLARINA BAŞLAYACAK

Wolves'un Jimenez'in mevcut antrenman programını artırmasına izin verdiği kaydedildi. Meksikalı golcünün önümüzdeki sezonun hazırlıklarında takımla çalışacağı ifade edilirken İngiltere Futbol Fedarasyonu'nun Raul Jimenez’in maçlara özel koruyucu başlıkla çıkmasına izin verdiği belirtildi.

Kulüp doktoru Matthew Perry, Raul Jimenez’in sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi:

"Kafatasındaki kırık düzgün bir şekilde iyileşti. Kırılan bölgeyi korumak için koruyucu bir başlık takacak. Kariyerinin geri kalanında ancak bu koruma başlığıyla maçlarda oynamasına karar verildi. Raul'un bugüne kadar mükemmel bir iyileşme kaydettiğini söylemem gerek. Maçlarda forma giymesi temmuz ayını bulabilir ancak öncesinde ciddi bir şekilde kontrol edilecek. Raul'un 2021-2022 sezonunda sahada olmasını umut ediyoruz."