İtalya Kupası’nda şampiyon Juventus

Serie A’da dokuz yıl sonra şampiyon olamayan Juventus, İtalya Kupası finalinde Atalanta’yı 2-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
19 Mayıs 2021 Çarşamba, 23:51
İtalya Kupası’nda şampiyon Juventus
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İtalya Kupası finalinde Atalanta ve Juventus, Citta del Tricolore Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Dejan Kulusevski’nin 31. dakikada attığı golle öne geçen Juventus, 41. dakikada Ruslan Malinovskiy’nin golüne engel olamadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlandı. 

73. dakikada Federico Chiesa Juventus’u öne geçiren golü kaydederken maçın geri kalan kısmında gol olmadı siyah-beyazlı ekip kupayı kazandı.

Atalanta’da Rafael Toloi 88. dakikada kırmızı kart gördü.

Tarihinde 14. kez İtalya Kupası’nı müzesine götüren Juventus, en son 2017/18 sezonunda İtalya Kupası’nı kazanmıştı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN SON ŞANS

İtalya Serie A’da beşinci sırada yer alan Juventus, ligin son haftasında Şampiyonlar Ligi vizesi almaya çalışacak.

Dördüncü sıradaki Napoli’nin bir puan gerisinde bulunan Juventus, Napoli’nin Verona’yı mağlup etmesi halinde Şampiyonlar Ligi’ne kalamayacak.

Juventus'un Şampiyonlar Ligi vizesi alabilmesi için Napoli’nin puan kaybetmesi ve Juventus’un kazanması gerekiyor.

Son hafta sahasında Milan’ı ağırlayacak Atalanta ise kazanarak ikinci sıradaki yerini korumak istiyor.


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