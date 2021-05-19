Beşiktaş'ı mağlup eden Anadolu Efes seride 1-0 öne geçti
ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Anadolu Efes, Beşiktaş Icrypex'i 99-77'lik skorla mağlup etti.
ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Anadolu Efes- Beşiktaş Icrypex ile karşılaştı.
Anadolu Efes, 99-77’lik skorla Beşiktaş’ı yenerek seride 1-0 öne geçti.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada, Sertaç Şanlı 21, Vasilije Micic 19 ve Bryant Dunston 12 sayı kaydederek Anadolu Efes’e galibiyeti getiren isimler oldu.
Siyah-beyazlı ekipte Şehmus Hazer 30 sayı üretti.
3 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği serinin ikinci maçı 21 Mayıs Salı günü 19.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
Hakemler: Zafer Yılmaz, Ali Şakacı, Can Mavisu
Anadolu Efes: Beaubois 8, Sertaç Şanlı 21, Moerman 12, Micic 19, Simon 10, Dunston 12, Larkin 9, Erten Gazi 3, Ahmet Buğrahan Tuncer 2, Doğuş Balbay, Tolga Geçim, Yiğitcan Saybir
Beşiktaş Icrypex: Şehmus Hazer 30, Blackmon 8, Ercan Osmani 14, Johnson 7, Alperen Şengün 6, Furkan Haltalı 9, Egehan Arna 2, Berry 1, Mehmet Yağmur, Hakan Sayılı, Sadık Emir Kabaca
1. Periyot: 35-17
Devre: 53-31
3. Periyot: 73-56
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