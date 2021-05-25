Real Betis 40 yaşındaki Joaquin ile yeni sözleşme imzaladı

25 Mayıs 2021 Salı, 10:27

Betis'in emektar futbolcusu Joaquin bir yıl daha La Liga ekibinde devam edecek.

İspanyol ekibi, Temmuz ayında 40. yaşını kutlayacak futbolcunun sözleşmesini 1 yıllığına uzattı.

Kariyeri boyunca Valencia, Malaga ve Fiorentina formaları giyen Joaquin, altyapısında yetiştiği Betis'e 2015'te geri dönmüştü.

Kariyeri boyunca 52 kez İspanya Milli Takım forması giyen Joaquin ülkesi adına 4 gol üretti.