Real Madrid, Federico Valverde'nin sözleşmesini uzattı
Real Madrid, Federico Valverde'nin sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 23 yaşındaki Uruguaylı orta saha futbolcusu Valverde'nin sözleşmesinin 6 sezon uzatıldığı bildirildi.
Uruguay'ın Penarol takımının altyapısından yetişen Valverde, 2017 yılında Real Madrid Kastilya'ya transfer olmuştu.
Ertesi yıl A takıma yükselen Uruguaylı oyuncu, eflatun beyazlı formayla şimdiye kadar çıktığı 75 maçta 5 gol attı.
?? #Valverde2027 pic.twitter.com/gctswcq6T9— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 24, 2021
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