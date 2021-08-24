Real Madrid, Federico Valverde'nin sözleşmesini uzattı

Real Madrid, Federico Valverde'nin sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
24 Ağustos 2021 Salı, 15:55
Real Madrid, Federico Valverde'nin sözleşmesini uzattı
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Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 23 yaşındaki Uruguaylı orta saha futbolcusu Valverde'nin sözleşmesinin 6 sezon uzatıldığı bildirildi.

Uruguay'ın Penarol takımının altyapısından yetişen Valverde, 2017 yılında Real Madrid Kastilya'ya transfer olmuştu. 

Ertesi yıl A takıma yükselen Uruguaylı oyuncu, eflatun beyazlı formayla şimdiye kadar çıktığı 75 maçta 5 gol attı.


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