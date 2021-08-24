Trabzonspor'da transfere devam, şimdi de rota Bologna!
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Bologna'dan Stefano Denswil’i Trabzon’a getirdi.
Trabzonspor , Stefano Denswil'i kadrosuna katmak için oyuncu ve kulübü ile her konuda anlaşmaya vardı. Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Bologna'dan Stefano Denswil’i Trabzon’a getirdi.
Hollandalı oyuncu havalimanında kendisini bekleyen taraftarlara, “Merhaba arkadaşlar” diye seslendi. Oyuncu taraftarların da isteğini kırmayarak Trabzonspor armasını öptü.
Savunma oyuncusu bugün sağlık kontrolünden geçerek bordo mavililer ile resmi sözleşmeye imza atacak. 28 yaşındaki savunmacı, Bologna formasıyla 35 resmi maçta süre aldı ve takımına 1 asistlik katkı sağladı.
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