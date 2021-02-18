Red Bull Kar Havuzu bu sene film oluyor
Red Bull Kar Havuzu 2021’e katılımcılar kendi tasarladıkları eğlenceli kıyafetler ve ekipmanlarla katılacak. Red Bull Kar Havuzu film çekimleri sınırlı sayıda yarışmacı ve jüri katılımıyla gerçekleşecek.
Red Bull Kar Havuzu geri döndü. Red Bull Kar Havuzu 2021’e katılımcılar kendi tasarladıkları eğlenceli kıyafetler ve ekipmanlarla katılacak. Her bir yarışmacı önce kostümüyle kayak yapacak, ardından rampadan zıplayıp buz gibi suyla dolu havuza en havalı atlayışı yapacak. Şampiyonu ise uzman isimlerden oluşan jüri belirleyecek. Red Bull Kar Havuzu’na dair daha fazla bilgiye Kar Havuzu/Redbull.com adresine ulaşmak mümkün.
Red Bull Kar Havuzu film çekimleri sınırlı sayıda yarışmacı ve jüri katılımıyla gerçekleşecek. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılacak çekimler; seyirci katılımı olmadan düzenlenecek. Yarışma bu seneye özel olarak filme alınacak ve ileri bir tarihte yayımlanacak.
JÜRİDE YER ALMA ŞANSI
Katılımcıların ünlü isimlerden oluşturulacağı Red Bull Kar Havuzu 2021’de; 90 metrelik pistte kayarak buz gibi suyla buluşmadan önce en yaratıcı atlayışı gerçekleştirecek isimleri değerlendirecek jüride, 2 Red Bull Türkiye Instagram hesabı takipçisi de yer alacak. Jüride yer almak isteyenler, Red Bull Türkiye Instagram hesabını takip edecek, hesapta paylaşılacak videoyu yorumlarda puanlayacak ve etiketlediği arkadaşıyla beraber jüri olmak için şansını deneyecek. Red Bull Türkiye hesabından açıklanacak 2 kişi yarışmada vereceği puanla Red Bull Kar Havuzu 2021’in kazananını belirleyen isimler arasında yer alacak.
En son 2019 yılında Kayseri’de düzenlenen Red Bull Kar Havuzu bu zamana kadar birçok ünlü ismi ağırlamıştı. Son dönemin sevilen genç oyuncularından İlayda Akdoğan, Müge Boz, YouTuber’lar Buğra Akpınar, Alper Rende, Mervan Tepelioğlu da kendini serin sulara bırakmıştı. Birbirinden renkli ve cesur katılımcıların yarıştığı Red Bull Kar Havuzu’nda ilk 3’e giren takımlar ve en özgün kostüme sahip takım ödüllendirilmişti.
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