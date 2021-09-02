Red Bull Salzburg, Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı Fenerbahçe dedi

02 Eylül 2021 Perşembe, 19:39

Fenerbahçe'nin bugün transfer ettiği Mergim Berisha için kulübü Red Bull Salzburg ilginç bir paylaşımda bulundu.

Eski oyuncusuna veda eden Red Bull Salzburg yaptığı açıklamada, " Red Bull'da 13 yıl geçirdikten sonra Mergim, Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı Fenerbahçe'ye gitti. Güle güle Mergim." ifadelerini kullandı. Red Bull Salzburg'un bu paylaşımına Fenerbahçeli taraftarlardan etkileşim yağmuru geldi.

1959'dan önceki şampiyonluklarının da sayılmasını isteyen Fenerbahçe, bu konunun artık kabul edilmesi gerektiğine inanıyor. Eğer 1959'dan önceki şampiyonluklar TFF tarafından kabul edilirse Fenerbahçe 28, Galatasaray 23, Beşiktaş ise toplamda 21 şampiyonluğa ulaşacak.







