Refah Partisi yanan ormanlara 'kenevir' ekilmesini istedi

14 Ağustos 2021 Cumartesi, 16:42

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aydal yaptığı yazılı açıklamada, yangın görüntülerinin sonrasında çıplak orman arazilerinin herkesi derinden üzdüğünü, yeni bir ormanın yetişmesinin en az 20-25 yılımızı alacağını, bu zaman zarfında özellikle bölge turizminin ve inşaat sektörünün bu olumsuz görüntülerden etkileneceğini söyledi.

'OLUMSUZ DURUM LEHİMİZE ÇEVRİLEBİLİR'

'Bu olumsuz durumu süratle olumluya çevirmek elimizde' diyen Aydal, "Hükümetimiz bir kararname ile halen 18 olan kenevir ekilebilir iller listesine, yangın olan illerimizi ekleyebilir. Orman yangını çıkan ve listede bulunan Antalya, İzmir, Burdur illerine, Muğla, Isparta, Manisa, Aydın, Denizli ve Mersin illerimiz öncelikli olarak eklenebilir" ifadelerini kullandı.

'1 DÖNÜM KENEVİR, 25 DÖNÜM ORMAN KADAR OKSİJEN ÜRETİR'

'Neden Kenevir?' sorusuna Aydal şu yanıtı verdi: "Bir dönümlük kenevir, yaklaşık 25 dönümlük orman kadar oksijen üretir ve dört dönüm ağaca eş miktarda kâğıt üretilebilir. Bir ağaç 15-20 yılda yetişirken, kenevir, iklim bölgesine göre sadece dört-beş ayda yetişmektedir. Yanan orman bölgelerinde 4 metre aralıklarla orman ağaçları dikilirken aralarına da 40 santim aralıklarla kenevir dikilebilir. Kenevirler yıllık bir bitkidir ve süratle yetiştiklerinden etraf önemli ölçüde yeşil gözükecek, diğer ağaçların boylanması için zaman kazandıracaktır. Bu arada her sene kenevirlerden önemli ölçüde gelir elde edilmiş olacaktır. Ekim tekrarlarıyla da bölgenin devamlı yeşil olması sağlanmış olacaktır."

'KENEVİR'İN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMEZ'

Kenevir'in Türkiye için yeni bir kazanç kapısı olabileceğini vurgulayan Aydal, şöyle devam etti: "Bilindiği gibi, Kenevir lifleri, geçmiş yıllarda öncelikle kaba dokumacılıkta (çuval, halat çanta, ağ yapımı gibi) kullanılmıştır. Sabun ve boya yapımında da tohumlarından yararlanılır. Yapraklarının Kanser başta olmak üzere tıpta ve alternatif tıpta ve kozmetikte 250’yi aşkın çeşitte ve alanda kullanımları vardır. Tohumu ise oldukça yağlı olması açısından yakıt üretiminde kullanılmaktadır. Bu Türkiye için yeni bir kazanç kapısı olabilir. Tohumları çerez olarak yenebildiği gibi, kuşların da en sevdiği besinlerden biridir."

KENEVİR EKİMİ KALICI HALE DE GELEBİLİR

Ormanlar yetişene kadar geçici olarak düşünülen bu uygulamanın ekonomik getirisi görüldükten sonra kalıcı bir uygulama haline de gelebileceğini belirten Aydal, "Orman bakanlığımız, orman ile yerleşim yerleri arasında geç alev alan servi, dişbudak, incir, dut, ceviz, akasya, fıstıkçamı, meşe, harnup, zakkum, erguvan, sakız, menengiç, Frenk inciri gibi ağaçların ekimini pilot uygulama olmaktan çıkarıp bütün ülke sathında, orman çevresinde en az 50-100 metrelik zonlar şeklinde mecbur bir uygulama haline getirebilir. Bu şekilde yangın hızı yavaşlatılmış ve söndürme faaliyetleri için zaman kazandırılmış olacaktır" şeklinde konuştu.