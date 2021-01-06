Resmi Gazete'de yayımlandı: 3 ilde bazı bölgeler 'riskli alan' ilan edildi

06 Ocak 2021 Çarşamba, 08:32

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi'ne göre, Çorum, Mersin ve Kayseri'de bazı bölgeler 'riskli alan' statüsüne alındı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan karara göre riskli alan ilan edilen yerler şöyle:

-Çorum'da Merkez ilçesi Kale mahallesi içindeki 94 bin 286 metrekarelik bir alan.

-Mersin'de Akdeniz ilçesi Barış mahallesi içindeki 37 bin 500 metrekarelik bir alan.

-Kayseri'de Melikgazi ilçesi Cumhuriyet mahallesi içindeki 22 bin 207 metrekarelik bir alan.