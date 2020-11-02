Rick Grimes, 'The Walking Dead'den neden ayrıldı?

02 Kasım 2020 Pazartesi, 17:25

"The Walking Dead" dizisinin yıldızı Andrew Lincoln 9. sezonda diziden ayrılmıştı. AMC, tüm zamanların en çok izlenen TV serileri arasında yer alan diziyi 2010’da yayımlamaya başlamıştı.

Robert Kirkman’ın beğenilen çizgi roman serisinden uyarlanan dizide Lincoln, baş karakter Rick Grimes’ı canlandırmıştı.

"The Walking Dead"in bu kadar büyük bir izleyici kitlesi kazanmasının ardındaki nedenlerden biri, zombi kıyameti hikayesi içinde baş karakterlerin sıklıkla ve beklenmedik şekillerde aniden ölmesiydi. Ancak Lincoln epey uzun süre dizide kalmıştı.

AİLESİYLE VAKİT GEÇİREMEMİŞTİ

Oyuncunun "The Walking Dead"den ayrılma sebebi ailesiydi. Lincoln iki çocuk babası ve ailesi İngiltere'de yaşıyor.

Screen Rant'in haberine göre "The Walking Dead"in prodüksiyonu büyük ölçüde Atlanta’da gerçekleştiğinden ve Lincoln yapımdaki son aylarda ailesiyle istediği kadar vakit geçirememişti. Ailesiyle daha fazla vakit geçirmeye karar verdiğinde de "The Walking Dead"den ayrılma zamanının geldiğine karar vermişti.

DİZİNİN DÖNÜM NOKTASI

Oyuncunun "The Walking Dead"den ayrılma kararı dizi için bir dönüm noktası oldu. En önemli karakterinin yokluğunda dizi odağını başka yerlere kaydırıp hikayeyi yeniden kurmak zorunda kaldı. Lincoln’ın ayrılışının ardından 9. sezonda 6 yıllık bir zamansal sıçrama gerçekleşti, böylece "The Walking Dead" Rick ortada yokken çekirdek karakter ekibinin başından geçenleri anlatma fırsatı buldu.

"The Walking Dead" bundan sonra son derece iyi değerlendirmeler aldı, 11. sezonda diziyi bitirme fikriyle de ortaya bir oyun sonu planı çıkmış oldu. Dizide Daryl karakterini canlandıran Norman Reedus, Lincoln’ın kendisine dizinin ne kadar iyileştiğini gördüğünde yanlış zamanda ayrıldığını söylediğini belirtti.

'RICK'İN DÖNÜŞÜ MUHTEŞEM OLACAK'

Rick Grimes'ın hikâyesi geliştirilecek Walking Dead Evreni'yle beyaz perdede devam edecek. Rick Grimes'ı canlandıran Andrew Lincoln'ın karaktere hayat vermeye devam edeceği sinema projesinin senaryosunu, yapımcı Scott Gimple ve serinin yaratıcısı Robert Kirkman yazıyor.



Gimple, üçleme olarak planlanan film serisiyle ilgili "Bu ilk filmlerde çok fazla bağlantı olmaması mümkün ama dediğim gibi, her şey değişiyor. Ve artık işler tahminimizden çok daha fazla zaman alıyor" demişti.

Comicbook.com'un haberine göre Gimple, Rick'in dönüşünü mükemmel hale getirmeye çalıştıklarına dair şunu da eklemişti:

"Yani belli açılardan hala laboratuvardayız. Üzerinde epeyce çalıştık ama an itibarıyla işi mükemmelleştirmeye çalışıyoruz."

The Walking Dead'in 9. sezonunda Rick'i kaçıran ekip Sivil Cumhuriyet Ordusu'ydu (CRM). Gimple film serisinin, geniş nüfuzlu CRM'in "engin mitolojisini" keşfe çıkacağını da doğrulamıştı.

ComicBook.com'a Temmuz'da konuşan Gimple, (Andrew) Lincoln'ın filmle yakinen ilgilendiğini ve Walking Dead Evreni'ne "dönmek için sabırsızlandığını" söylemişti.

Kaynak: Independent Türkçe