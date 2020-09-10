'The Walking Dead' iki yeni dizi müjdesiyle sona eriyor
Yapılan açıklamalara göre "The Walking Dead" 24 bölümden oluşacak 11'inci sezonuyla ekranlara veda edecek. İki yeni spinoff dizi ise 2023'te izleyiciyle buluşacak.
Dizinin yayımlandığı AMC kanalı, The Walking Dead’in 2022’de 11. sezonda sona ereceğini duyurdu. Ancak zombi evrenindeki maceralar daha yeni başlıyor. İzleyiciler The Walking Dead: World Beyond’un yayımlanacağı günü heyecanla beklerken, iki yeni spinoff dizisinin yolda olduğu açıklandı.
AMC’den yapılan basın açıklamasına göre 24 bölümden oluşan genişletilmiş final sezonu, pandemi nedeniyle ertelenen 10. sezon finalini de içerecek. Ayrıca 10. sezona ait 6 bonus bölüm de izleyicilerle buluşacak.
Ancak dizinin ekrana taşıdığı büyük anlatı, bu bölümlerle sona ermiyor. Fear The Walking Dead, World Beyond ve Rick Grimes’a odaklanacak sinema filminin yanı sıra, amiral gemisi niteliğindeki dizinin bıraktığı boşluğu dolduracak iki yeni dizi hazırlanıyor.
AMC’nin duyurusuna göre devam dizilerinden 2023’te yayımlanması beklenen ilki, Daryl Dixon ve Carol Peletier’e odaklanacak.
İkincisiyse "Tales of the Walking Dead" adlı bir antoloji dizisi olacak. Söz konusu yapım, "yeni veya mevcut karakterlere, arka planlara veya diğer bağımsız deneyimlere odaklanan, her bölümde farklı olayların işleneceği bir antoloji" diye niteleniyor.
Bu niteleme, daha önce ölenler dahil olmak üzere The Walking Dead evrenindeki karakterlerin geri gelebileceği anlamına geliyor.
The Walking Dead, uzun süredir beklenen 10. sezon finaliyle 4 Ekim’de dönüyor.
Kaynak: Independent Türkçe
En Çok Okunan Haberler
- Cübbeli'den 'iç savaş' iddiası
- Korkutan 'Gerçek vefat ve vaka sayısı' açıklaması
- Enginyurt'tan Hangi partiye geçeceksin? sorusuna yanıt
- Portakal, 10 milyon dolar iddialarına yanıt verdi
- O binaya talipli çıktı! İşte ödeyeceği rakam
- ‘Ben ihanet ediyorumdur’ diyen Bakan
- Erol Mütercimler'den istifa kararı
- Tutuklu gazetecilere tahliye
- Perinçek'in oğlu Dışişleri'ne girdi
- Günay'dan AKP'ye FETÖ çıkışı: AKP'nin kapatılması lazım
Video Haberler
- Korku dolu anlar! Ziraat Bankası önünde kendisini yaktı
- Kafesinden kaçan kedi ortalığı birbirine kattı
- Çocuklarının cinsiyetini Burj Khalifa’ya yansıttılar
- Şile'de denizden çıkanlar şaşkınlık yarattı
- Beşiktaş'ta pitbull dehşeti
- Otomobil bomba gibi patlayıp alev aldı
- Bir gazetecinin Türkiye'ye faydası ancak böyle olur
- Havada gergin anlar! Rusya o görüntüleri yayınladı
- Rusya'da kilisenin kubbesi vinçten böyle düştü
- Çağlayan Adliyesi önündeki çatışma anı kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Cübbeli'den 'iç savaş' iddiası
- Korkutan 'Gerçek vefat ve vaka sayısı' açıklaması
- Enginyurt'tan Hangi partiye geçeceksin? sorusuna yanıt
- Portakal, 10 milyon dolar iddialarına yanıt verdi
- O binaya talipli çıktı! İşte ödeyeceği rakam
- ‘Ben ihanet ediyorumdur’ diyen Bakan
- Erol Mütercimler'den istifa kararı
- Tutuklu gazetecilere tahliye
- Perinçek'in oğlu Dışişleri'ne girdi
- Günay'dan AKP'ye FETÖ çıkışı: AKP'nin kapatılması lazım