'The Walking Dead' iki yeni dizi müjdesiyle sona eriyor

10 Eylül 2020 Perşembe, 17:41

Dizinin yayımlandığı AMC kanalı, The Walking Dead’in 2022’de 11. sezonda sona ereceğini duyurdu. Ancak zombi evrenindeki maceralar daha yeni başlıyor. İzleyiciler The Walking Dead: World Beyond’un yayımlanacağı günü heyecanla beklerken, iki yeni spinoff dizisinin yolda olduğu açıklandı.

AMC’den yapılan basın açıklamasına göre 24 bölümden oluşan genişletilmiş final sezonu, pandemi nedeniyle ertelenen 10. sezon finalini de içerecek. Ayrıca 10. sezona ait 6 bonus bölüm de izleyicilerle buluşacak.

Ancak dizinin ekrana taşıdığı büyük anlatı, bu bölümlerle sona ermiyor. Fear The Walking Dead, World Beyond ve Rick Grimes’a odaklanacak sinema filminin yanı sıra, amiral gemisi niteliğindeki dizinin bıraktığı boşluğu dolduracak iki yeni dizi hazırlanıyor.

AMC’nin duyurusuna göre devam dizilerinden 2023’te yayımlanması beklenen ilki, Daryl Dixon ve Carol Peletier’e odaklanacak.

İkincisiyse "Tales of the Walking Dead" adlı bir antoloji dizisi olacak. Söz konusu yapım, "yeni veya mevcut karakterlere, arka planlara veya diğer bağımsız deneyimlere odaklanan, her bölümde farklı olayların işleneceği bir antoloji" diye niteleniyor.

Bu niteleme, daha önce ölenler dahil olmak üzere The Walking Dead evrenindeki karakterlerin geri gelebileceği anlamına geliyor.

The Walking Dead, uzun süredir beklenen 10. sezon finaliyle 4 Ekim’de dönüyor.

Kaynak: Independent Türkçe