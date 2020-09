The Walking Dead: Hangi dizinin kaçıncı bölümü ne zaman yayımlanacak?

17 Eylül 2020 Perşembe, 17:44

Yayın ağı, "The Walking Dead"in 11. sezonunun ilk yarısı da dahil olmak üzere zombilerin hayatta kalanlara tehdit olduğu evrene dair içerikleri 2020 boyunca yayımlamayı planlıyordu ancak koronavirüs arası takvimin 2021’e kaymasına neden oldu.

Dizinin ertelenen 10. sezon finali 4 Ekim’de gösterilecek ve sezon 6 bonus bölümle gelecek seneye sarkacak.

AMC, "The Walking Dead"in 2022’de 11. sezonda sona ereceğini ancak zombi evrenindeki maceraların devam edeceğini açıklamıştı.

Dizinin ekrana taşıdığı büyük anlatı, bu bölümlerle sona ermiyor. "Fear The Walking Dead", "World Beyond" ve Rick Grimes’a odaklanacak sinema filminin yanı sıra, amiral gemisi niteliğindeki dizinin bıraktığı boşluğu dolduracak iki yeni dizi hazırlanıyor.

AMC’nin duyurusuna göre devam dizilerinden 2023’te yayımlanması beklenen ilki, Daryl Dixon ve Carol Peletier’e odaklanacak.

İkincisiyse "Tales of the Walking Dead" adlı bir antoloji dizisi olacak. Söz konusu yapım, "yeni veya mevcut karakterlere, arka planlara veya diğer bağımsız deneyimlere odaklanan, her bölümde farklı olayların işleneceği bir antoloji" diye niteleniyor.

Bununla birlikte Comicbook.com'un haberine göre "The Walking Dead", "Fear the Walking Dead" ve "The Walking Dead: World Beyond" yapımlarının ekipleri, yeni bölümlerinin yayımlanmaya başlamasından önce 27 Eylül’de "The Walking Dead Universe Preview Special"da bir araya gelecek.

Öte yandan "The Walking Dead: World Beyond"un merakla beklenen “Brave” bölümü de orijinal dizinin finaliyle aynı gün yani 4 Ekim’de izleyenlerle buluşacak.

"Fear the Walking Dead"in yeni bölümlerinden “The End is the Beginning” de 11 Ekim’de yayımlanacak. Dizinin 6. sezonunun ikinci bölümü olan “Welcome to the Club” 18 Ekim’de ekranlara gelecek.

Kaynak: Independent Türkçe