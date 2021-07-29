Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira'ya uyarı!

29 Temmuz 2021 Perşembe, 07:46

Fenerbahçe yeni sezon öncesi oynadığı dördüncü hazırlık maçında Hollanda ekibi Zwolle ile 2-2 berabere kalırken Vitor Pereira'nın tercihlerine çekinceler geldi.

'TAKIMI TANIMAK İSTİYOR'

Karşılaşmanın ardından Rıdvan Dilmen’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. Ünlü yorumcu, “Bu akşamki maç özelinde konuşmadığımı belirterek şunu vurgulamak istiyorum. Tabii ki Pereria arayış içerisinde, tabii ki takımı tanımak istiyor. Ancak liglerin başlamasına 16 gün kaldı” yorumunda bulundu.

Dilmen, Fenerbahçe’nin denediği sistem üzerinden Pereira’ya şu mesajı gönderdi: “Farklı oyun formatı ( 3-4-2-1) oynayacağını düşünecek olursak, son 3 hazırlık maçını en azından 70'er dakikasını savunmada aynı 3 oyuncuyla oynamalı. 4'lü orta sahayı da (özellikle kenardaki 2 oyuncuyu da 60 dakika) birlikte oynatmalı diye düşünüyorum.