Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira: "Takımın mücadelesinden son derece memnunum"

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 00:15

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Golsüz eşitlikle sonuçlanan ilk yarının ardından sarı-lacivertli takım 89'da Zajc ve 90+2'de Enner Valencia'nın attığı golle karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak puanını 6'ya yükseltti.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Vitor Pereira şunları söyledi:

"Takımda muazzam bir iş birliği ve ruh var. Buradaki her oyuncu önemli olduğunu biliyor. Kolay bir maç değildi. Birtakım değişikliler yapmamız gerekti. Takımın mücadelesinden dolayı son derece mutluyum.

Gol sevincim fazla duygusaldı. Golü bulana kadar çok çalıştık. Galibiyeti haketmiştik ve adil bir sonuç oldu. Oyuncularım sahada gösterdiği mücadeleyle bunu hak etti. Burada çalışmak için benim için harika bir duygu.

Daha önceki röportajlarımda da söylediğim gibi Muhammed ve Arda genç ama oynamaların sebebi bu değil. Kaliteli ve hazır olmaları.

Oyuncun hazır olduğunu hissediyorsam herkese forma veririm. Takımımızdaki oyuncuların da gençlere destek olması ve onların gelişmesine yardım etmesi gerekiyor."



