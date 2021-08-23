Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira: "Takımın mücadelesinden son derece memnunum"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, alınan sonuçtan ve ortaya konan oyundan son derece memnun olduğunu söyledi.
Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.
Golsüz eşitlikle sonuçlanan ilk yarının ardından sarı-lacivertli takım 89'da Zajc ve 90+2'de Enner Valencia'nın attığı golle karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak puanını 6'ya yükseltti.
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Vitor Pereira şunları söyledi:
"Takımda muazzam bir iş birliği ve ruh var. Buradaki her oyuncu önemli olduğunu biliyor. Kolay bir maç değildi. Birtakım değişikliler yapmamız gerekti. Takımın mücadelesinden dolayı son derece mutluyum.
Gol sevincim fazla duygusaldı. Golü bulana kadar çok çalıştık. Galibiyeti haketmiştik ve adil bir sonuç oldu. Oyuncularım sahada gösterdiği mücadeleyle bunu hak etti. Burada çalışmak için benim için harika bir duygu.
Daha önceki röportajlarımda da söylediğim gibi Muhammed ve Arda genç ama oynamaların sebebi bu değil. Kaliteli ve hazır olmaları.
Oyuncun hazır olduğunu hissediyorsam herkese forma veririm. Takımımızdaki oyuncuların da gençlere destek olması ve onların gelişmesine yardım etmesi gerekiyor."
Video Haberler
- Erdoğan harçlık dağıttı
- İlk defa canlı olarak görüntülendi
- İstanbul'da evde yılan paniği
- 'Daire 16 Özay' Türkiye'nin gündeminde
- CHP'li isimden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Taliban'dan Afganistan bayrağı taşıyanlara müdahale
- At arabasından düştü, kaymakam açıklama yaptı
- Antalya'da otelde yangın paniği!
- Afganlar, çocuklarını ABD askerlerine teslim etti
- Erken seçim sorusuna kahkahalı A Haber yanıtı
En Çok Okunan Haberler
- Sinovac aşısı yaptıranlara uyarı
- Çeşme'de gece kulübü önünde cinayet!
- AKP'li vekilden polise hakaret
- Milyonluk vurgun için harekete geçildi
- Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
- Sunucu Okan Karacan hakkında 'cinsel taciz' soruşturması
- CHP'li Taşçıer, Gökçek'in yeni skandalını anlattı
- Maske tartışması büyüdü, otobüs karıştı
- Çok konuşulacak iddia! 27 yıl sonra ortaya çıktı
- Trabzon Havalimanı'nın altından 5'li çete çıktı