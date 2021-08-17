Rıdvan Dilmen'den flaş Marcao açıklaması

17 Ağustos 2021 Salı, 00:51

TRT Spor'a katılan ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Erbatur Ergenekon'un sunduğu "%100 Futbol" adlı programda haftanın kapanış maçı Giresunspor-Galatasaray müsabakasını yorumladı. Dilmen, maçın ilk 45 dakikasını ve 90 dakikasını ayrı değerlendirdi.

İşte, Rıdvan Dilmen'in Giresunspor - Galatasaray karşılaşmasına dair açıklamaları:

"Diagne kaybedilecek bir oyuncu değil. Galatasaray’ın Diagne’ye ihtiyacı var. Penaltı kaçırabilir. Penaltı biraz psikolojik bir iştir. Sonuçta Okan’la 1 yıl aynı takımdaydı. Galatasaray’ın bu maçta lider olabileceğini, daha fazla gol atacağını düşünüyorum.

Galatasaray’ın sol beki hücumcu olur. Gitsin yani yerinde durmasın. Bir de sol stoper Marcao olduğu için onu kapatabilir. Yeter ki kusuru bu olsun. İzledik. Ne kadar doğru koşular yaptığını. Teknik direktör zaten hücum yapmayı seven bir kişi. Ailecek hücum yapmayı seviyorlar. Atlet ve çabuk; hücumcu beklerle oynamak Türkiye Süper Ligi’nde çok avantajlı olur. Çok kapı açar.

"2-3 NET POZİSYONU VARDI GALATASARAY'IN..."

Bugün aslında kolay maçı birazcık zora sokan Marcao oldu. 3’e 4’e gidecekken maç bir anda tersine döndü. Kırmızı karttan önce 2-3 net pozisyonu vardı Galatasaray’ın. Marcao’nun hareketi rakipten çok Galatasaray takımının moralini bozdu.

Luyindama da… Ağır bir oyuncudan bahsediyoruz. Fizik olarak ağır bir oyuncudan. Geçen senenin sonlarına doğru kulüp bile aranıyor denildi. Nelsson transferine rağmen yine de takımda kalmalı diye düşünüyorum.

Gençleşmek ekonomik olarak da küçülmektir. Fatih hoca bu yılı yatırım yılı olarak görmüyordur. Mutlaka yarışacaktır.

İnşallah yarın bir gün bir Avrupa ekibi 20-25 milyon Euro verse, Galatasaray’ın kasasına girse çok iyi olur. Planlamada öyle sıkıntı oldu ki, bir benzeri Beşiktaş’ta var. Fenerbahçe’de de Dirar 1 yıl hiç oynamadan Bağdat Caddesi’nde dolaşıp maaşını aldı.

"30 METRE KOŞUP GELDİ ORADAN..."

"Her ne olursa olsun Marcao bunu yapmamalıydı. Kerem genç bir oyuncu. Marcao en azından 30 metre koşup geldi oradan. Onları bilmiyoruz. Ama diyelim ki Kerem ciddi bir saygısızlık yaptı, sonuç yine de bu olmamalıydı. Diğer konu, Fatih Terim’in hakeme “Değişikliği daha çabuk yapsaydın bu olmazdı” serzenişiydi. Sıkıntı Marcao’da. Benzer olayları defalarca gördük. Her kulüp de gördük. Galatasaray’da benzer bir olayı Melo ve Riera’yla görmüştük.

Marcao kadro dışı bırakılmamalı bence. Yoksa benim de senin gibi canım yandı. Bir genç oyuncuya kafa atılması benim de canımı yaktı. Galatasaraylıların canı yandı.''