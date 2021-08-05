Rihanna artık 'milyarderler' listesinde: Servetinin ana kaynağı ise 'müzik' değil
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna’nın net servetinin 1.7 milyar dolar olarak hesaplanmasıyla, müzik endüstrisindeki en zengin kadın müzisyen olduğu belirlendi. Kozmetik ve giyim sektörlerinde gittikçe ilerleyen Rihanna’nın servetinin ana kaynağı artık 'müzik' değil.
Müzik dünyasına uzun süredir ara veren Barbadoslu şarkıcı Rihanna, resmi olarak dolar milyarderi unvanına ulaştı. 33 yaşındaki şarkıcı Forbes dergisinin milyarder listesi değerlendirmesine göre servetini 1.7 milyar dolara yükseltti.
Rihanna bu artışla birlikte dünyanın en zengin kadın müzisyeni oldu. Ancak ünlü şarkıcının bu kazancının büyük kısmı müzikten değil moda ve kozmetik sektöründe faaliyet gösteren şirketlerinden geldi.
Forbes’un aktardığına göre, Rihanna’nın servetinin 1.4 milyar dolarlık bir kısmını Fenty Beauty kozmetik markasındaki yüzde 50 hisselerinden geliyor. Rihanna’nın servetinin kalanı ise Savage x Fenty isimli markası, şarkıcı ve oyuncu olarak kariyerinden geliyor.
Rihanna’nın kozmetik markasının hisselerinin diğer yarısı ise LVMH’de.
Gerçek adı Robyn Fenty olan yıldız isim, 2017 yılında Fransız LVMH ile ortak olarak Fenty Beauty markasını hayata geçirdi. İlk yılında büyük başarı gösteren şirket, 550 milyon dolar satış rakamına ulaştı. Rihanna’nın yüzde 50 hissesine sahip olduğu Fenty Beauty’nin piyasa değeri 2.8 milyar dolar olarak gösteriliyor.
ÖNÜNDE OPRAH VAR
Dünya genelinde 250 milyondan fazla albüm satan Rihanna, 2016’da piyasaya sürdüğü Anti’den bu yana yeni bir albüm çıkarmadı.
Gösteri ve eğlence dünyasında Rihanna’dan daha fazla servete sahip olan tek isim, 2.7 milyar dolarla ABD’li ünlü sunucu Oprah Winfrey olarak öne çıkıyor.
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