Rihanna'dan İsrail ve Filistin arasında yaşananlara tepki: "Şiddetten dolayı kalbim kırılıyor"
Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna'dan İsrail ve Filistin arasında süren savaşa dair bir paylaşım geldi. Ünlü şarkıcı, "Gördüğüm şiddetten dolayı kalbim kırılıyor" ifadelerini kullandı.
İsrail'in hafta başından bu yana Gazze ve Doğu Kudüs'te Filistinlere yönelik saldırısı sürüyor. Dünyadan da hayatını kaybeden insanlar için tepkiler giderek büyüyor. Birçok ünlü isim, yaşananlara kayıtsız kalmayarak sosyal medya hesaplarından şiddetin son bulması için çağrıda bulunuyor. Son olarak bir paylaşım da dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'dan geldi. Başarılı şarkıcı, 95 milyonluk Instagram hesabından çocukların öldüğü savaşa tepki gösterdi.
"ŞİDDETTEN DOLAYI KALBİM KIRILIYOR"
Yıldız şarkıcı devletlerin yanlış politikasından dolayı masum insanların öldüğünü, bir an önce bu duruma çözüm bulunması gerektiğine vurgu yaptı.
Barbadoslu yıldız paylaşımında şu sözlere yer verdi:
"İsrail ile Filistin arasında gördüğüm şiddetten dolayı kalbim kırılıyor! Olanlara bakmaya dayanamıyorum! Masum İsrailli ve Filistinli çocuklar bomba barınaklarında saklanıyor, sadece Gazze'de 40'tan fazla hayat kaybediliyor, bunlardan en az 13'ü masum çocuktu!"
"Bir çeşit çözüme ihtiyaç var! Ne yazık ki masum insanların hükümetin ve aşırılık yanlılarının sürdürdüğü düşüncelerin kurbanı olduğunu görüyorum ve bu döngünün kırılması gerekiyor!"
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