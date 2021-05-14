Ünlü model Kendall Jenner, Filistin için paylaştığı destek mesajını saniyeler sonra sildi

14 Mayıs 2021 Cuma, 10:26

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesi ile başlayan gerginlik can kayıplarının meydana geldiği saldırılara dönüştü. Saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu birçok kişi yaşamını yitirdi. Ünlü isimler de yaşananlara sessiz kalmayarak sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

"BU KONUDA BİR SEÇİM YAPAMAZSINIZ"

Kardashian ailesinin en çok konuşulan isimlerinden Kendall Jenner da saldırıları kınayan bir paylaşımda bulundu. Jenner, bir gün önce Gigi Hadid'in paylaştığı, "Bir yandan ırksal eşitlik, LGBT & kadın haklarına destek verip yozlaşmış & gücünü kötüye kullanan rejimler ve diğer adaletsizlikleri kınayıp bir yandan da Filistinlilerin bastırılmasını görmezden gelemezsiniz. Mantıklı değil. Kimin insan haklarının daha önemli olduğu konusunda bir seçim yapamazsınız" sözlerini kendi Instagram hesabı üzerinden paylaştı.

PAYLAŞIMI SANİYELER SONRA SİLDİ

Ancak bu paylaşımını saniyeler sonra silen Jenner, büyük tepki topladı. Kullanıcılar, "Silmek gerçekleri değiştirmiyor maalesef" gibi yorumlarda bulunurken, paylaşımı ablası Kim Kardashian'ın sildirdiği de iddia edildi.