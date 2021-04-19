Riskli gruptaki şoför, direksiyon başında yakalandı
Kırıkkale’de şehirler arası bir otobüste yapılan denetimde, ‘riskli’ gurubunda olduğu tespit edilen şoföre 4 bin 50 lira ceza uygulandı, ardından karantinaya alındı.
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) değerlendirme haritasına göre, ‘kırmızı’ renk ile ‘çok yüksek’ riskli iller kategorisinde yer alan Kırıkkale’de, pozitif vaka artışının önüne geçmek için denetimler sürüyor.
Delice Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliği tarafından şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde kişilerin ‘HES kodu’ sorgulaması yapıldı.
Ankara, İzmir ve Uşak illerine sefer yapan otobüste 20 yolcuyu taşıyan şoför Güven T.’nin ‘HES kodu’ sorgusunda ‘riskli’ grubunda olduğu tespit edildi.
Annesinin pozitif olmasından dolayı evde izolasyonda olması gereken Güven T., İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri tarafından karantina yurduna yerleştirildi.
Otobüs firmasına ve şoföre 4 bin 50’şer lira idari para cezası uygulandı.
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