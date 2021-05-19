Rıza Çalımbay’dan Avrupa paylaşımı! “Avrupa yine biz geldik”
Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye kupasını kazanması ile Avrupa kapısı açılan Sivasspor'un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sosyal medya hesabından "Avrupa yine biz geldik" notuyla paylaşımda bulundu.
Süper Lig’i 65 puanla 5. sırada tamamlayan ve Beşiktaş’ın Türkiye Kupası’nı alması sebebiyle Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde mücadele etme hakkı elde etti. Üst üste 2 sezon Avrupa kupalarına gidecek olan kırmızı-beyazlı camia da büyük sevinç yaşanıyor.
Kırmızı-beyazlıların tecrübeli teknik direktörü Rıza Çalımbay, sosyal medya hesabından UEFA Avrupa Ligi ile ilgili bir fotoğraf paylaştı. UEFA Avrupa Ligi’ndeki çekilen fotoğrafını paylaşan Çalımbay, “Merhaba Avrupa. Biz yine geldik. Sivasspor Kulübü ve Yiğido’nun zamanı” notunu düştü.
Paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim aldı.
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