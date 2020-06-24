Rıza Kayaalp, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Müşavirliği'ne atandı

24 Haziran 2020 Çarşamba, 13:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Atama kararlarına göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Müşavirliği'ne güreşçi Rıza Kayaalp atandı.

AVRUPA VE DÜNYA ŞAMPİYONLUKLARI YAŞADI

Grekoromen güreşte dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan milli güreşçi Rıza Kayaalp, 1989 yılında Yozgat’ın Kavurgalı köyünde, 10 Ekim’de dünyaya geldi. 2011 yılında Avrupa Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan güreşçi, 2012 ve 2013 yıllarında Avrupa Şampiyonası’nda da 120 kg.’da altın madalya kazandı. 2014-2019 yıllarında 130 kg.’da Avrupa Şampiyonluğu ünvanını korumayı başardı. 2009 ve 2010 yıllarında Dünya Şampiyonası’nda bronz madalya alan milli güreşçi, 2011 yılında 120 kg.’da, 2015, 2017 ve 2019 yıllarında 130 kg.’da altın madalya aldı. 2012 Londra Olimpiyatları’nda 120 kg.’da bronz madalya alan Rıza Kayaalp, 2016 Rio Olimpiyatları’nda 130 kg.’da gümüş madalya kazandı.

GEZİ İÇİN ‘ERMENİ İŞİ’ DEMİŞTİ

Kayaalp, 2013 yılında Gezi eylemleri için ‘Ermeni işi’ demiş ve ‘ırkçılık’ nedeniyle 6 ay spordan men cezası almıştı. Kayaalp’in Twitter’dan yaptığı bir paylaşımda, “Ermenilere bıraktınız meydanı, Allah belanızı versin eylemci çapulcuları” diyen Kayaalp, FILA tarafından ırkçı paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle 6 ay spordan men cezası almıştı. Cezanın ardından paylaşımların kendisine ait olmadığını iddia etse de Kayaalp, konu hakkında yaptığı açıklamada, “Bu konu hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum ama Twitter’dan attığım o mesaj, yakıp yıkanlara karşıydı” demişti.

YERLİKAYA DA VAKIFBANK'A ATANMIŞTI

Ekonomi eğitimi bulunmayan eski güreşçi Hamza Yerlikaya da, Vakıfbank yönetimine atanmıştı, karar tepki çekmişti.