Rizespor Başkanı Hasan Kartal: "Muriç transferi Galatasaray yönetim beceriksizliği"
Çaykur Rizespor’un başkanı Hasan Kartal, katıldığı radyo programına gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Kartal çok konuşulan Vedat Muriç'in transfer süreci ile ilgili "Vedat Muriç transferi Galatasaray yönetimin beceriksizliği" dedi.
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Radyospor'a konuşan Hasan Kartal, "Galatasaray maçında iyi oynadık ve kazandık. İyi bir maç oldu, kazanırken oyundan da ve karşılaşmadan da zevk aldık. Her maçta primimiz oluyor, primi belirleyen yöneticimiz var, primin ne kadar olduğunu ben de bilmiyorum. Fakat bu tip maçlara hem futbolcu hem hoca daha farklı hazırlanıyor ve motice oluyor." ifadelerini kullandı.
Marius Sumudica'nın tercih hatası olduğunu belirten Kartal, "Marius Sumudica oyuncularımızla anlaşamadı, ne yazık ki birlik beraberliği de sağlayamadı. Sumudica bizim için tercih hatasıydı." diye konuştu.
Galatasaray ve Çaykur Rizespor kulüpleri arasında yaşanan gerginlik hakkında ise Hasan Kartal, "Galatasaray kulübü ile bizim bir problemimiz yok. Vedat Muriç transferi Galatasaray yönetimin beceriksizliği nedeniyle olmadı. Bir transfer olmuyorsa hatalı yöneticidir. Oğulcan Çağlayan konusunda da sıkıntı yöneticilerdeydi. Oğulcan konusu etik değildi ve etik olmayan bir şey yapıldı. Vedat Muriç ve Oğulcan konusunda kişilerin yaptığı hatayı Galatasaray kulübü ödedi. Galatasaray yönetimi Vedat ve Oğulcan konusunda beceriksizlik yaptı." dedi.
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