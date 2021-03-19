Rizespor'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım!
Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'ı 4-3 mağlup eden Çaykur Rizespor'un yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.
Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'ı İstanbul'da 4-3 yenen Rizespor'da maç sonu sosyal medyadan yapılan paylaşımı olay oldu.
Sarı-kırmızılı taraftarlar bu paylaşıma tepki gösterirken, Rizespor taraftarları paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.
İşte Rizespor'un paylaşımı...
KDSDSFJKKDFJKASFJKADKJFJKFASKSADGJFJLSDGKLSDFKLADKLADSKSAKLLADSKLADSKLASKLDASLKŞASDFKFASKFKASLSAFKLASKLİAKLİASKLİASFASLKAKAS!! 4-3 yendik! #GSvÇRS pic.twitter.com/GHheiLFEb6— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) March 19, 2021
Video Haberler
- Tahliye kararı verildi
- Babacan'ın konuşması sırasında dikkat çeken pankart
- Beyaz TV'nin haberi alay konusu oldu
- Başkent'te akıl olmaz olay
- AKP'li Başkan'a CHP'li isimden olay yanıt
- Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şoke etti
- Taciz iddiası! Anan bacın yok mu? deyip dövdüler
- ABD'de bir ilk! Duygu dolu anlar kameraya yansıdı
- 'Şırdancı Bedo' sosyal medyayı ayağa kaldırdı
- Dikkat! Kanserden kısırlığa birçok hastalığın nedeni
En Çok Okunan Haberler
- ATV dizisindeki sahne bakanlığı ayağa kaldırdı
- 'Kimlere BioNTech aşısı yapılacak?'
- Açığa alınan hekim göreve başladı
- 22 Mart günü yer yerinden oynayacak
- Patronlar dünyasında istifa depremi
- THY uçağı acil iniş yaptı
- Erdoğan'dan gazeteciye uyarı
- AKP ve MHP'de kongre süreçleri
- Mesut Yar özür diledi
- Boğaz'ı geçen ABD savaş gemisinde dikkat çeken detay