Rizespor'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım!

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'ı 4-3 mağlup eden Çaykur Rizespor'un yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
19 Mart 2021 Cuma, 21:47
Rizespor'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım!
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Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'ı İstanbul'da 4-3 yenen Rizespor'da maç sonu sosyal medyadan yapılan paylaşımı olay oldu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar bu paylaşıma tepki gösterirken, Rizespor taraftarları paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.

İşte Rizespor'un paylaşımı...


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